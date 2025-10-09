< sekcia Kultúra
A. Polívková odpremiéruje v Bratislave čiernu komédiu Niečo za niečo
Ide o adaptáciou úspešnej divadelnej hry Stephana Vögela, ktorú bratislavské Divadlo Aréna uvádza pod názvom Ľadvina.
Autor TASR
Bratislava 9. októbra (TASR) - Nový film Niečo za niečo odpremiéruje vo štvrtok v Bratislave česká herečka, komička a performerka Anna Polívková. Čierna komédia rozpráva príbeh trochu márnomyseľného architekta Daniela (Martin Pechlát) a jeho v manželstve frustrovanej ženy Kataríny, ktorú si zahrala práve Polívková. Manželstvo je podrobené zásadnej skúške, keď Katarína zistí, že bude potrebovať darcu ľadviny.
„Film prináša vtipný pohľad na životné problémy aj odľahčené zamyslenie nad morálnymi princípmi,“ približuje distribučná spoločnosť Bontonfilm komédiu režiséra Mateja Pichlera a producenta Pavla Váchu, ktorá zodpovie na otázku, či je lepšie zachrániť si zdravie alebo manželstvo.
Ide o adaptáciou úspešnej divadelnej hry Stephana Vögela, ktorú bratislavské Divadlo Aréna uvádza pod názvom Ľadvina. Vo filme sa diváci môžu tešiť okrem Anny Polívkovej a Martina Pechláta aj na druhý partnerský pár, ktorý stvárňujú Barbora Seidlová a Mira Nosek. V čiernej komédii, ktorá vstúpi do kinodistribúcie 16. októbra, si zahrala aj Judit Pecháček.
Hru spracovali do filmového scenára Filip Oberfalcer a Jan Vejnar, držiteľ Českého leva za film Přišla v noci. Nakrúcanie prebiehalo v Děčíne, na Slapoch, v Litoměřiciach a v Ústí nad Labem, kde sa filmový príbeh odohráva. „Na pôvodnej divadelnej hre som najviac ocenil kombináciu šikovného humoru s vážnou témou. Scenár vznikal pomerne dlho, pretože je dôležité oddeliť divadelný a filmový druh zábavy,“ hovorí režisér Matěj Pichler. „Teším sa, že sa diváci v kinách budú predovšetkým baviť,“ dodáva producent Pavel Vácha.
