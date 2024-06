AC/DC pokračujú v európskom turné, fanúšikov majú aj na Slovensku

Bratislava 1. júna (TASR) - Austrálska legenda AC/DC na európskom turné Power Up privádza fanúšikov do vytrženia. Aktuálne koncertuje v Španielsku, po vystúpení v Seville prichádza v júni na rad Amsterdam, Mníchov, Drážďany, Viedeň a Zürich. Pre svoje turné si táto legendárna kapela vybrala desať krajín a jednou z nich je aj Slovensko. TASR informovala PR manažérka bratislavského koncertu Erika Barkolová.



Slovenskí aj zahraniční fanúšikovia budú mať možnosť vidieť a počuť túto hardrockovú legendu 21. júla na starom letisku v bratislavských Vajnoroch. Očakáva sa príchod viac ako 100.000 fanúšikov. AC/DC pomenovali svoje turné podľa ich posledného štúdiového albumu a Power Up je ich prvým turné v Európe po ôsmich rokoch.



Kapela AC/DC odohrala svoje prvé vystúpenie 31. decembra 1973 v nočnom klube Chequers v austrálskom Sydney. Sú jednou z najvplyvnejších rockových skupín v histórii s viac ako 200 miliónmi predaných albumov po celom svete. Ich LP Back In Black je najpredávanejším albumom akejkoľvek kapely všetkých čias a tretím najpredávanejším albumom v prípade akéhokoľvek interpreta s celosvetovým predajom 50 miliónov výliskov.



AC/DC boli v roku 2003 uvedení do Rockandrollovej siene slávy ako aj do Siene slávy Music Victoria Awards v ich rodnej Austrálii. Úspechy na scéne zbierajú už 50 rokov, na tomto turné vystúpia v zložení Angus Young (sólová gitara), Brian Johnson (spev), Stevie Young (rytmická gitara), Matt Laug (bicie nástroje) a Chris Chaney (basová gitara).