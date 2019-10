Adam Ďurica a hostia pokračujú v jesennej časti akustických koncertov

Bratislava 26. októbra (TASR) – Jesenné akustické koncerty Adama Ďuricu nadviažu na jeho úspešné jarné turné v tomto roku. Na margo týchto vystúpení spevák konštatoval, že aj tie najväčšie rockové kapely mali na unplugged koncertoch vždy veľmi príjemnú, pokojnú náladu. Aj Adam ponúkne nové úpravy pesničiek, v ktorých použije husle, bendžo, dobro, nylonku, ukulele, ale aj rôzne perkusie.



V rámci jesennej série akustických koncertov sa predstaví spolu s hosťami v Senici, Žiari nad Hronom, Košiciach, Poprade, Rožňave, Vranove nad Topľou a na dvoch koncertoch v bratislavskom Ateliéri Babylon 6. a 7. novembra. Pri jednotlivých interpretoch pribudli aj novinky, speváčka Karmen Pál-Baláž vydala debutový album Kúzlo, pod ktorým je Adam podpísaný ako producent a autor skladieb, jeho ďalší hostia Peter Bič a Viktória z Peter Bič Project vydali nový album Labyrint.



Samostatný album s výberom songov z jarného turné vychádza na samostatnom albume Adam Ďurica a hostia / Akustické koncerty. Obsahuje koncertné verzie piesní 30, Láska Veda, Zatancuj si so mnou, Spolu, Dovtedy, Jazero, Anjel (hosť Karmen Pál-Baláž), Tak to vidím ja, Bolo tu fajn, Holubička, Dávno si preč (hosť Peter Bič), Nedívaj sa tak (hostia Peter Bič a Viktória), Skúšame sa nájsť (hostia Peter Bič a Viktória), Neľutujem a Mandolína.



„Som naozaj veľmi rád, že sa ľuďom tak páčili a páčia naše akustické koncerty, svedčí o tom aj to, že jesennú časť máme skoro vypredanú a to sme pridali ešte jeden koncert v Bratislave. Chcel som, aby si nielen tí, čo boli na našom koncerte, ale aj tí, ktorým to nevyšlo, vychutnali túto fantastickú a jedinečnú atmosféru. Postarali sa o ňu hudobníci, hostia a hlavne diváci. A preto sme mohli vydať tento výber z jarnej časti,“ charakterizuje album Adam.