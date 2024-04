Adam Ďurica a Peter Lipa roztlieskali a rozospievali Prešovčanov

Prešov 26. apríla (TASR) - Zaplnené prešovské kino Scala privítalo vo štvrtok večer (25. 4.) úspešných spevákov dvoch generácií – Adama Ďuricu a Petra Lipu. Ku spoločnému koncertu ich spojil aktuálny duet Chcel by som vedieť, ktorý úspešne boduje v slovenskom éteri. Dvojicu interpretov sprevádzala na pódiu špičková trojica muzikantov Oskar Rózsa, Marcel Buntaj a Eugen Vizváry. Možno aj preto plagáty uvádzali koncert pod názvom Ďurica, Lipa, Rózsa, Buntaj, Vizváry.



Dve hodiny plné hitov ponúkli možnosť pridať sa ku spevákom, diváci sa nenechali núkať a nešetrili dlane ani hlasivky. Adam začal dvojicou piesní Pohľad pre bohov, Naše hriechy, ďalšími boli Spolu, Pravdupovediac, Dovtedy, Vietor, Tvoj syn či Fúkame. Úspech mal aj so skladbou Mám ťa rád z repertoáru Karola Duchoňa a svojimi najväčšími hitmi Neľutujem a Mandolína.



V druhej polovici prišiel na pódium hosť koncertu, rodený Prešovčan Peter Lipa. Spolu s Adamom zaspievali aktuálny hit Chcel by som vedieť, ktorého autorom je Adam Ďurica, ktorý Petra pozval k nahrávaniu. Lipa pridal hity Prosperita, Balada o štyroch koňoch, Niekde som čítal, Caracas a Podobnosť čisto náhodná. Odmenou bolo standing ovation a poďakovaním z pódia dva prídavky. Lipa pridal Maturantky a Ďurica pieseň Zatancuj si so mnou. Príjemný večer si predĺžili autogramiádou s umelcami.



"Z príchodu Petra na pódium sa teším a cítim, že nie je možné sa pomýliť. Mám pocit, že tie chyby neexistujú, neistoty sú preč a tešíme sa z hudby. Ja si Petra vážim, dlhé roky vnímam jeho tvorbu. Cítim, že to je bard v našej hudbe a ja žiak, ktorý sa učí. Takže som mu s veľkou pokorou volal. On mi dvihol s tým, že ty mi ešte stále netykáš? Bolo vybavené, musel som mu začať tykať a bola to podmienka, aby mohli začať nahrávať. Som rád, že Peter do toho išiel," povedal ku koncertu pre TASR Adam Ďurica.



Na oslovenie k spolupráci Peter Lipa reagoval: "To je nový impulz, nový pokyn a nová situácia. Ja idem do toho rád, lebo si môžem niečo nové vyskúšať. Už som aj rozmýšľal, že vydám CD, lebo hosťujem v toľkých projektoch po jednej pesničke, že už je to možno dobré zosumarizovať. Keď som s Adamom rozprával, že čo mám spievať, povedal som, že mne je to jedno. Tak oni že si vyberú. Vybrali si a tak mi to zostavili. Ja som poslušný hosť."