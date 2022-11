Advent v Kysuckom múzeu poteší výstavami, podujatiami i koncertom

Čadca 21. novembra (TASR) – Výstavou Od Ondreja do Troch Kráľov sa začal v nedeľu (20. 11.) v Kysuckom múzeu v Čadci cyklus adventných podujatí. Podľa hovorkyne múzea Miroslavy Jančulovej ponúkne návštevníkom tematické výstavy, podujatia či koncert.



Doplnila, že výstava Od Ondreja do Troch Kráľov náznakovo predstavuje výber ľudových zvykov, postavy z obchôdzok a koledovania. "Výstava je obohatená o banery, na ktorých si návštevníci môžu prečítať o histórii Vianoc, vianočnom stromčeku a o jednotlivých dňoch vianočného obdobia. Na návštevníkov čaká aj predajná časť s vianočnými dekoráciami z dreva, vosku, medovníkov, skla či textilu. Nezabudli sme ani na školy a žiakov, pre ktorých sme pripravili vianočné tvorivé dielne," uviedla Jančulová.



Do ponuky výstav pribudne od 1. decembra výstava Maľujeme zimu, ktorá prostredníctvom obrazov neprofesionálnych výtvarníkov z regiónu Kysúc sprítomní pravú kysuckú zimu.



Dve zimné podujatia sa uskutočnia aj v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke. "Deti sa môžu tešiť na príchod Mikuláša, anjela a čerta počas druhej adventnej nedele (4. decembra). Pre milovníkov Vianoc sme na tretiu adventnú nedeľu (11. decembra) pripravili Vianočné trhy na dedine. Návštevníci môžu ochutnať jedlá z 'Kuchyne starých materí', zabíjačkové špeciality, zažijú pravé obchôdzky Lucií a budú si môcť vypočuť koledy. Skanzen bude počas týchto dní otvorený od 10.00 h do 16.00 h a všetky deti do 15 rokov budú mať vstup zadarmo," priblížila Jančulová.



Adventná atmosféra podľa nej zavíta aj do Vlastivedného múzea v Krásne nad Kysucou. "Na štvrtú adventnú nedeľu (18. decembra) sme v spolupráci s Miešaným speváckym zborom Kysuca pripravili Adventný koncert, ktorý sa začne o 14.00 h," dodala hovorkyňa Kysuckého múzea.