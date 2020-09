Agatha Christie, kráľovná detektívok, sa narodila pred 130 rokmi

Torquay/Bratislava 15. septembra (TASR) - Pre milióny čitateľov sa meno Agatha Christie stalo synonymom pojmu detektívka. V takmer všetkých románoch či poviedkach svetoznámej autorky sú hlavnými vyšetrovateľmi rafinovaných vrážd, na ktoré nestačí ani Scotland Yard, buď precízne upravený a dôkladný Hercule Poirot, alebo staršia dáma s viktoriánskymi spôsobmi, slečna Jane Marplová.



Od narodenia kráľovnej detektívnych románov Agathy Christie uplynie v utorok 15. septembra 130 rokov.



Britská spisovateľka patrí dodnes k najvydávanejším, najpredávanješím a najprekladanejším autorkám, doposiaľ sa predalo viac ako dve miliardy jej kníh. V počte vydaných kusov ju predbehla len Biblia či diela dramatika Williama Shakespeara.



Prispeli k tomu aj mnohé divadelné či filmové adaptácie jej diel. Rovnomenné filmové spracovania ako napríklad Vražda v Orient exprese (Murder on the Orient Express, 1974) režiséra Sidneyho Lumeta, alebo Smrť na Níle (Death on the Nile, 1970) filmára Johna Guillermina, sa zaradili medzi filmové detektívne klasiky.



Najnovšiu adaptáciu Vraždy v Orient exprese nakrútil v roku 2017 režisér Kenneth Branagh s hviezdnym hereckým obsadením. Vo filme sa predstavili napríklad Johnny Depp, Michelle Pfeifferová, Penélope Cruzová či Willem Dafoe.



Viacerých filmových spracovaní sa dočkal aj jej ďalší známy román, Vraždy podľa abecedy (The ABC Murders). Okrem iného predstavuje jednu z epizód divácky obľúbeného britského seriálu Hercule Poirot (1989 - 2013), v ktorom elegantného belgického detektíva s vykrútenými fúzikmi a s brilantným úsudkom stvárnil britský herec David Suchet.



Agatha Christie, rodným menom Agatha Mary Clarissa Millerová, sa narodila 15. septembra 1890 v anglickom meste Torquay ako tretie najmladšie dieťa v rodine burzového makléra. Vyrastala v zámožnom rodinnom sídle, ale situácia sa trochu zmenila po smrti jej otca, keď mala 11 rokov. Jej matka však začala časť sídla prenajímať a za zarobené peniaze veľa cestovala s najmladšou dcérou Agathou, budúcou slávnou spisovateľkou, aj za hranice Spojeného kráľovstva.



Do 15-tich rokov sa Agatha Christie vzdelávala doma, potom odišla študovať hudbu a operný spev do Paríža. Odmalička hrala na klavíri, s obľubou však tiež čítala detektívne romány. Štúdium nedokončila, ale záujem o tajomné príbehy s detektívnou zápletkou sa pretavil do prvých vlastných literárnych pokusov.



V roku 1914 sa vydala za dôstojníka Archibalda Christieho a počas prvej svetovej vojny pracovala ako lekárnička v Ashfielde. Nadobudnuté poznatky získané počas tejto práce, hlavne o účinkoch jedov, využila neskôr vo svojich detektívkach. Pôsobenie jedov je v jej dielach opísané s presnosťou a erudovanosťou.



V roku 1920 vydala Agatha Christie prvý román Záhada na zámku Styles (The Mysterious Affair at Styles), v ktorom čitateľov prvýkrát zoznámila s belgickým detektívom Herculom Poirotom. Elegán s neuveriteľne bystrým úsudkom vystupuje celkovo v 33 románoch a mnohých poviedkach.



Románová prvotina sa však nestretla s úspechom. Ten sa dostavil po vydaní románu Vražda Rogera Ackroyda (The Murder of Roger Ackroyd, 1926), ktorý sa stal bestsellerom a dodnes patrí medzi autorkine najlepšie diela.



S rokom 1926 sa však spájajú aj nešťastné momenty spisovateľky - zomrela jej matka, na ktorú bola silno citovo naviazaná a manžel Archibald Christie si našiel milenku a požiadal o rozvod. Načas sa preto úplne stratila z verejného života, nikoho nekontaktovala a toto jej zmiznutie nebolo nikdy úplne vyjasnené. Na motívy jej zmiznutia vznikol aj film Agatha (1979), v ktorom hlavné postavy stvárnili Vanesa Redgravová, Dustin Hoffman a Timothy Dalton.



Prirodzená chuť tvoriť ju ale vrátila do života a zlomené srdce pomohol vyliečiť o 15 rokov mladší archeológ Max Mallowan, za ktorého sa aj napriek spoločenským konvenciám v roku 1930 vydala. Prežili spolu 46 rokov. Počas manželstva zažili aj dobrodružné archeologické výpravy. Zážitky či skúsenosti z ciest po Blízkom východe sa odzrkadlili vo viacerých detektívnych príbehoch, ktoré Agatha Christie napísala.



Poirota nechala Christie zomrieť rok pred vlastnou smrťou. Stal sa jedinou fiktívnou postavou, ktorá mala nekrológ na prvej stránke denníka New York Times.



Slečna Marplová, ako bystrá, zvedavá a milá staršia dáma, sa objavila v 13 románoch.



Rekordérom je divadelná hra Pasca na myši (The Mousetrap, 1952) na motívy kriminálnej rozhlasovej hry Tri slepé myši (Three Blind Mice), ktorá sa hrá v londýnskom St. Martin's Theatre od roku 1952 až do súčasnosti. Pasca na myši bola preložená do 23 jazykov a hrali ju vo viac ako 40 krajinách sveta.



Christie napísala viac ako 200 detektívnych príbehov, 17 divadelných hier a šesť romantických románov pod pseudonymom Mary Westmacott. Medzi najuznávanejšie diela patrí aj jej autobiografia - Autobiography 1977), ktorá vyšla až po jej smrti.



Agatha Christie zomrela 12. januára 1976 vo Wallingforde vo veku 85 rokov.