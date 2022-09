Aj tento rok jazzáky hľadajú hudobné talenty

Bratislava 28. septembra (OTS) - Prihlásiť sa môžete do 30. 9. 2022, tohtoročný víťaz súťaže si budúci rok zahrá na hlavnom pódiu festivalu a zaradí sa do zoznamu víťazov ako Ľudové mladistvá, Martin Uherek Quartet, Tibor Feledi Quintet či Kristína Mihaľová & Jakub Šedivý. Minulý rok vyhral Marek Szarvaš Projekt, ktorý tento rok budú koncertovať na hlavnom pódiu festivalu.Organizátori žánrové hranice nekladú, dôležité je, aby bola to muzikanti s hudbou mysleli vážne. „Každoročne na jazzákoch koncertuje viacero výborných slovenských kapiel či projektov. Aj tento rok hľadáme kapely, ktoré na hudobnej scéne nie sú dlho, ale hudba ich baví, majú nápady a je radosť počúvať ich koncert,“ prezradil Pavel Daněk, organizátor festivalu a dodal: „Súťažné kapely vystúpia na samostatnom koncerte, deň pred začiatkom hlavnej časti festivalu - 20. októbra.“Tohtoroční finalisti odohrajú súťažné koncerty 20. októbra. Víťaz, ktorý odohrá koncert na hlavnom pódiu Bratislavských jazzových dní v roku 2023, bude vybratý z kombinovaného hlasovania fanúšikov na sme.sk a odbornej poroty zloženej z doterajších víťazov tejto súťaže.Kapely a hudobné projekty, ktoré sa chcú zúčastniť súťaže a mať šancu zaradiť sa do zoznamu víťazov, môžu svoje prihlášky posielať do 30. 9. 2022. Skladby je potrebné zaslať spolu s krátkou biografiou, fotografiou a telefonickým kontaktom na adresu rockpop@rockpop.sk Hlavný festivalový program jazzákov bude prebiehať od 21. do 23. októbra v A4 Studio na Trnavskej ceste. V piatok (21. 10.) bude na BJD koncertovať Vojta Dyk s projektom D.Y.K. a Richard Bona, v sobotu (22. 10.) sa fanúšikovia môžu tešiť na prvotriedneho bubeníka Yussefa Dayesa a skvelú speváčku Poppy Ajudha a v nedeľu (23. 10.) vystúpi francúzska speváčka Cyrille Aimée a geniálny hudobník Marcus Miller. Bližšie informácie sú na www.bjd.sk.