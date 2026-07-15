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Ak sa chystáte na LOVESTREAM, nečakajte príliš dlho
Od 17. júla sa vstupenky zdražia.
Autor OTS
Bratislava 15. júla (OTS) - Ak ešte nemáte kúpený lístok na LOVESTREAM Festival, teraz ten správny čas. Organizátori oznámili, že od 17. júla sa ceny vstupeniek zvýšia, takže nákupom ešte pred týmto dátumom môžete ušetriť. Celofestivalový trojdňový lístok napríklad vzrastie zo sumy 159 EUR na sumu 179 EUR. Za dve osoby tak môžeš ušetriť pri tejto forme lístka až 40 EUR, ak ich kúpiš pred 17. júlom.
Ak plánujete ísť vo dvojici alebo s partiou, rozdiel v cene teda môže byť citeľný. Peniaze, ktoré ušetríte na vstupenkách, môžete radšej minúť priamo na festivale – na občerstvenie, nápoje alebo festivalový merch.
Tohtoročný LOVESTREAM pritom láka na jeden z najsilnejších programov. Na pódiách vystúpia svetové hviezdy ako Robbie Williams, David Guetta, Bebe Rexha, Shaggy, Sophie Ellis-Bextor, Nico Santos, Ofenbach, Leony, Ella Eyre, Dimension, KOROLOVA či ESKEI83.
Ak ste teda doteraz váhali, možno sa oplatí rozhodnúť ešte pred 17. júlom. Nielenže si zabezpečíte miesto na jednom z najväčších hudobných festivalov na Slovensku, ale zároveň aj ušetríte oproti novej cene vstupeniek.
Ak plánujete ísť vo dvojici alebo s partiou, rozdiel v cene teda môže byť citeľný. Peniaze, ktoré ušetríte na vstupenkách, môžete radšej minúť priamo na festivale – na občerstvenie, nápoje alebo festivalový merch.
Tohtoročný LOVESTREAM pritom láka na jeden z najsilnejších programov. Na pódiách vystúpia svetové hviezdy ako Robbie Williams, David Guetta, Bebe Rexha, Shaggy, Sophie Ellis-Bextor, Nico Santos, Ofenbach, Leony, Ella Eyre, Dimension, KOROLOVA či ESKEI83.
Ak ste teda doteraz váhali, možno sa oplatí rozhodnúť ešte pred 17. júlom. Nielenže si zabezpečíte miesto na jednom z najväčších hudobných festivalov na Slovensku, ale zároveň aj ušetríte oproti novej cene vstupeniek.