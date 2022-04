Akadémia divadelných tvorcov volá po spoločnej vízii divadelníctva

Bratislava 8. apríla (TASR) - Akadémia divadelných tvorcov (ADT) pripravila na piatok tvorivú diskusiu, ktorú organizuje v rámci aktuálnej prehliadky inscenácií nominovaných na Cenu Akadémie 2020/2021 (2. 4. - 2. 5.). Pracovný okrúhly stôl otvorí o 14.00 h v Modrom salóne Slovenského národného divadla (SND). Jeho témou je "Kto moderuje a nastavuje vývoj a smerovanie divadelného života na Slovensku? Význam celoslovenských projektov a ich organizačno-finančný background."



"Veríme, že nám otvorenie témy v diskusnej štruktúre kopírujúcej komunikačného pavúka divadelnej obce (profesijné združenia, samosprávy, celoslovenské divadelné inštitúcie a Ministerstvo kultúry SR) pomôže nastaviť do budúcna spôsob a parametre vzájomnej komunikácie a zároveň odštartovať kreovanie spoločnej vízie vývoja divadelníctva," uviedla pre TASR prezidentka ADT Viki Janoušková.



Autorka a dramaturgička reagovala aj na otázku, či divadelníci na Slovensku medzi sebou nedostatočne komunikujú a či by Divadelný ústav mal zmeniť, prípadne upraviť svoje pôsobenie. "Za posledné tri roky sme sa my, divadelníci, naučili, že lepšie je spájať sa a problémy finančného a organizačného backgroundu predebatovať spolu a spolu hľadať aj riešenia," poznamenala Janoušková. "A nie, nejde o jednotlivé inštitúcie či inštitúty, ide o jazyk, ktorým celá komunita vo vnúti komunikuje, ten hľadáme," podčiarkla Janoušková.



Akadémia divadelných tvorcov ďalej potvrdila, že na diskusnom podujatí nebudú predstavovať konkrétne celoslovenské projekty divadelníkov. "Skutočne ide o nastavenie komunikačných kanálov - a o to by malo ísť nám všetkým a nie len v divadelníctve," uzavrela Janoušková