Na Oscaroch sa neukáže 10 rokov, Will Smith dostal zákaz

Los Angeles 9. apríla (TASR) - Akadémia filmových umení a vied (AMPAS) zakázala americkému hercovi Willovi Smithovi na nasledovných desať rokov účasť na odovzdávaní Oscarov a všetkých jej ďalších podujatiach. Dôvodom takéhoto kroku je facka, ktorú Smith počas nedávneho odovzdávania Oscarov vylepil komikovi a moderátorovi Chrisovi Rockovi za to, že žartoval o vzhľade jeho manželky. Informujú o tom agentúry AFP a AP.



Správna rada AMPAS-u sa "rozhodla, že po dobu desiatich rokov počnúc 8. aprílom nebude mať pán Smith povolenú účasť - osobnú ani virtuálnu - na žiadnych podujatiach či programoch Akadémie," uviedli v spoločnom vyhlásení predseda AMPAS-u David Rubin a výkonná riaditeľka tejto inštitúcie Dawn Hudsonová.



Akadémia zároveň informovala, že Smithovi neodoberie Oscara za najlepší mužský herecký výkon, ktorého získal za stvárnenie Richarda Williamsa, otca a trénera slávnych tenistiek Sereny a Venus Williamsových, vo filme Kráľ Richard.



K celému incidentu došlo po tom, ako Rock v moderátorskom vstupe na oscaroch prirovnal Smithovu manželku Jadu Pinkettovú-Smithovú k filmovej postave "G.I. Jane", vojačke s vyholenou hlavou. Smithova manželka však trpí alopéciou, autoimunitnou chorobou spôsobujúcou vypadávanie vlasov. Informácia o jej zdravotnom stave síce na Oscaroch nezaznela, no Smitha žart pohoršil a priamo počas výstupu moderátora vyšiel na pódium, dal mu facku a odkázal, aby "si meno jeho ženy nebral do úst", pričom pridal aj vulgarizmus.



Smith sa za svoje správanie Akadémii následne ospravedlnil ešte počas oscarového galavečera, a to počas ďakovnej reči, ktorú predniesol, keď získal zmieneného Oscara za najlepší mužský herecký výkon, k čomu došlo približne 40 minút po predmetnej facke. Samotnému Rockovi sa ospravedlnil až o deň neskôr. O niekoľko dní na to tiež informoval, že sa vzdal svojho členstva v Akadémii.