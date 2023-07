Vysokoškolskí folkloristi sa opäť predstavia na Akademickej Nitre

Nitra 6. júla (TASR) - Vysokoškolskí folkloristi zo Slovenska, ale aj z Čiech, Poľska, Srbska, Kanady a Indonézie sa v týchto dňoch zúčastňujú na 45. ročníku Medzinárodného akademického festivalu folklórnych súborov Akademická Nitra 2023. Výkony súborov v Divadle Andreja Bagara v Nitre hodnotí odborná medzinárodná porota. Ako uviedli organizátori, po dvoch súťažných večeroch festival vyvrcholí 7. júla slávnostným galaprogramom.



Podľa slov riaditeľa festivalu Ondreja Debrecéniho patrí Akademická Nitra medzi vrcholné folklórne podujatia na Slovensku. "Dopĺňa amatérsku aj profesionálnu umeleckú činnosť a na európskom kontinente je jediným podujatím svojho druhu," skonštatoval. Ako doplnil, na doterajších ročníkoch akademických festivalov sa zúčastnilo už desať generácií vysokoškolákov. "To sú celkovo desaťtisíce mladých ľudí, ktorí sem prišli ukázať čo vedia, čo sa naučili. Či už to boli nové spôsoby dramaturgie, spracovania zvykoslovia alebo ďalšie zložky z celej tej plejády tradičnej kultúry," povedal Debrecéni.



Akademická Nitra má za sebou prvý súťažný večer. Podľa odborného porotcu a generálneho riaditeľa Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (SĽUK) Juraja Hamara je vidieť vysokú umeleckú úroveň súborov. "Pri folklóre na scéne sa nedá oddeliť hudba, spev, tanec a kroje od celkovej dramaturgie, choreografie či réžie. Je tam veľké množstvo umeleckých remesiel, ktoré do toho vstupujú. Vo všeobecnosti som veľmi milo prekvapený vysokou úrovňou interpretácie muzikantov, spevákov i tanečníkov," povedal.



Zároveň pripomenul, že vystúpenia súčasných súborov sa už neobmedzujú iba na ukážky ľudovej hudby či tancov, ale usilujú sa posúvať folklór k divadelnému umeniu. "Hľadajú príbeh a svoje vystúpenie chcú niekam posunúť. Snažia sa spraviť tanečné divadlo aj s projekciou, nahrávkami... Je to veľmi technicky aj umelecky náročné a treba im v tom pomáhať. Verím, že aj Akademická Nitra vyvolá potrebu metodických seminárov a odborných stretnutí, ktoré vysokoškolským súborom pomôžu," skonštatoval Hamar.



Vysoká umelecká úroveň univerzitných súborov je podľa Debrecéniho záväzkom pre vysoké školy, ktoré by ich mali aj naďalej podporovať. Ako pripomenul, viaceré súbory sa museli od vysokých škôl odčleniť, mnohé počas pandémie obmedzili činnosť, prípadne sa celkom rozpadli. "Treba si uvedomiť, že akademické súbory sú našou tradíciou, ktorú inde vo svete veľmi nevidno. Mali by sme si ju uchovať. Podporovanie folklórnej činnosti na univerzitách je veľmi dôležité, pretože tu rastie budúca inteligencia. Sme v čase, keď sa globalizuje nielen ekonomika, ale aj kultúra. Mladí ľudia na vysokých školách by preto rozvoj folklóru mohli chápať aj ako úsilie o diverzitu kultúry," myslí si Debrecéni.