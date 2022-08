Alain Robbe-Grillet,zakladateľ nového románu,sa narodil pred 100 rokmi

Na archívnje snímke francúzsky spisovateľ a filmár Alain Robbe-Grillet (vpravo). Foto: TASR

Brest/Bratislava 18. augusta (TASR) - Svojím románom Gumy z roku 1953 sa stal hlavnou tvárou francúzskeho nového románu, avantgardného literárneho smeru zo začiatku 50. rokov minulého storočia, ktorý sa vyznačoval popieraním klasických románových postupov. Autor ďalšieho a dnes už legendárneho románu Žiarlivosť (1957) sa prezentoval aj nekonvenčnými filmovými snímkami Muž, ktorý luže (1968) a Eden a potom (1970), na ktorých spolupracoval so slovenskými filmovými tvorcami a hercami.Od narodenia Alaina Robbe-Grilleta, spisovateľa, scenáristu, režiséra a esejistu, uplynie vo štvrtok 18. augusta 100 rokov.Alain Robbe-Grillet sa narodil 18. augusta 1922 v Breste. Po skončení strednej školy začal študovať na parížskom Národnom agronomickom inštitúte. Štúdium v dôsledku druhej svetovej vojny musel prerušiť a v rokoch 1943 - 1944 pracoval ako strojník v nemeckom Norimbergu. Štúdium na Národnom agronomickom inštitúte ukončil s titulom inžinier v roku 1945. Ako agronóm pôsobil najprv v Národnom štatistickom ústave a od roku 1949 v Ústave koloniálneho ovocinárstva, vďaka čomu sa dostal do Maroka, Guiney či na ostrov Martinik.Literatúre sa začal naplno venovať začiatkom 50. rokov minulého storočia a po vydaní románu Les Gommes (Gumy, 1953) sa stal jedným z hlavných predstaviteľov nového románu. V roku 1955 vydal román Le Voyeur, v ktorom ešte výraznejšie odmietol tradičné rozprávačské postupy. Estetike nového román ostal verný aj prózou La Jalousie (Žiarlivosť, 1957), ktorú Vladimir Nabokov, autor slávnej Lolity, označil za najlepší román 20. storočia.Medzi klasiku nového románu sa radia aj jeho prózy ako Dans le labyrinte (V bludisku, 1959), Instantanés (Okamihy, 1962) alebo La Maison de rendez-vous (Dom milostných schôdzok, 1965). Avantgardnému literárnemu smeru venoval aj esej Pour un Nouveau Roma (Za nový román, 1963).V poslednej fáze svojej literárnej tvorby sa sústreďoval na autobiograficky ladené diela ako napríklad V zrkadle spomienok, ktoré podobne ako Gumy či Žiarlivosť, vyšlo aj v slovenskom preklade. V roku 2001 vydal román so špionážnou zápletkou z povojnového Berlína La Reprise (Repríza).Alain Robbe-Grillet zanechal originálnu stopu aj v oblasti filmu. V roku 1961 nakrútil podľa jeho scenára francúzsky režisér Alain Resnais oceňovaný film L´Année derniere a Marienban (Vlani Marienbade). Ako herec sa predstavil v Resnaisovej snímke Je t'aime, je t'aime (Milujem ťa, milujem ťa, 1968) alebo vo filme Le Temps retrouvé (Čas znova nájdený, 1999), ktorý režíroval Raoul Ruiz.Ako režisér debutoval Alain Robbe-Grillet filmom Trans-Europ-Express (1967), v ktorom hlavnú úlohu stvárnil francúzsky herec Jean-Louis Trintignant. Toho obsadil aj do svojej dnes už legendárnej snímke Muž, ktorý luže (L'Homme qui ment, 1968), na vzniku ktorej sa podieľali aj slovenskí tvorcovia dramaturg Albert Marenčin, režisér Martin Hollý a kameraman Igor Luther. Vo filme účinkovali Sylvia Turbová, Zuzana Kocúriková, Július Vašek, Ivan Mistrík, Dušan Blaškovič či Jozef Kroner.V koprodukcii s bývalým Československom nakrútil Alain Robbe-Grillet aj ďalší experimentálny film Eden a potom (L'Eden et apres, 1970). V snímke sa predstavili Juraj Kukura, Ľudovít Kroner, Jarmila Koleničová, Slavo Drozd alebo Ivan Krajíček.Alain Robbe-Grillet, "pápež nového románu", nekonvenčný scenárista a režisér, člen Francúzskej akadémie, držiteľ Radu Čestnej légie za zásluhy v oblasti umenia a literatúry, zomrel 18. februára 2008 v Caen.