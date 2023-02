Alan Murin spolupracoval na novinke s francúzskym producentom Ysosom

Bratislava 27. februára (TASR) - Slovenský hudobný talent Alan Murin predstavil videoklip k novinke Cesta je cieľ. Vznikla v spolupráci s francúzskym producentom Ysosom. TASR o tom informovala PR manažérka Andrea Čurná.



"Pesnička vznikla tak, že mi napísal Ysos, francúzsky producent, ktorý je aktívnym youtuberom. Vymyslel celý koncept, ako nakontaktovať náhodného umelca na svete a vytvoriť s ním skladbu," priblížil Murin genézu skladby. Celý priebeh jej vytvorenia si hudobní fanúšikovia môžu pozrieť na YouTube Ysosa, kde môžu sledovať, ako roztočí glóbus a jeho prst pristane na Slovensku. "Vyžrebujeme jednu krajinu spomedzi viac ako 190 krajín sveta. V tejto krajine sa pokúsime nájsť jedného rapera alebo raperku. Skontaktujeme ho a ponúkneme spoločnú skladbu. Uvidíme, čo z toho vznikne," vysvetľuje v úvode videa Ysos. Producent priznal, že urobil svoju verziu konceptu, ktorú videl na sociálnych sieťach u herca a hudobníka Connora Pricea.



Realizácia skladby so spevákom a textárom zo Slovenska trvala dlhšie, ako predpokladal. "V čase, keď ma Ysos oslovil, som práve vydal album, nakrúcal jeden videoklip za druhým, mal som veľa koncertov a okrem toho, poznáte koniec roka. Všetko sa posúvalo," vysvetľuje Murin. Vyjadril sa aj k téme skladby Cesta je cieľ. "Je o tom, že aj keď padneme na dno, pozriem sa ti do očí a poviem, že som šťastný, pretože toto ešte nie je koniec," objasnil talentovaný Slovák s tým, že v tomto zmysle je pripravený aj videoklip k piesni. V ňom sa v obrazoch vracia k doterajšiemu priebehu kariéry. Alan, podobne ako mnohí súčasní umelci, začínal vo svojej izbe s ponožkou na mikrofóne. Klip zobrazuje tiež to, že súčasťou jeho cesty bola aj práca v obchode s bicyklami, stavebninami, práca barmana či barbiera. V druhej polovici videa už vidno Alana v profesionálnom štúdiu a na koncertoch s fanúšikmi. Skladba Cesta je cieľ pochádza z jeho debutového albumu Trueself.







Video Cesta je cieľ: www.youtube.com/watch?v=irMXxQiSK08