Album Bazilišek Divokého Billa má skvelé ohlasy

Bratislava 10. júla (TASR) - Skupina Divokej Bill oslavuje štvrťstoročie na scéne, ako sa na kapelu s takou bohatou albumovou i singlovou históriou a početnou fanúšikovskou základňou patrí. Oslavy sprevádza hitmi, nabitá šnúra 25 koncertov pod holým nebom a nový album Bazilišek, ktorý sa po májovom vydaní na CD dočkal v týchto dňoch tiež vydania na 2LP. Dvojvinyl je už v predaji nielen v hudobných obchodoch, ale tiež priamo na koncertoch Divokého Billa. Vydanie 2LP sprevádza ďalšia lahôdka pre fanúšikov, bonusová skladba The Dark King. TASR informovala PR manažérka Adriana Nievelt.



"Pieseň The Dark King vznikla na podnet Petra Kubíka a Lukáša Paříka, keď sa ich film Princezná zakliata v čase 2 začal prekladať do angličtiny z dôvodu distribúcie do zahraničia. Poprosili sme Jamesa Harriesa, aby nám pomohol s prekladom pôvodnej skladby Temný král v rámci angličtiny. Nakoniec z toho vypadol spoločný song. Dali sme ho na album ako utajený track a odmenu pre tých, ktorí si kúpili klasické CD. Teraz je už od 30. júna na všetkých streamovacích platformách a tí, ktorí si zadovážia 2LP Bazilišek, nájdu 'pecku' The Dark King, samozrejme, i tam. Sme zvedaví, ako sa bude ľuďom páčiť," komentuje bonusové prekvapenie gitarista skupiny Roman Procházka.



Divokej Bill oslavuje jubileum spolu s fanúšikmi na turné Divokej Bill 25, ktoré začali v Plzni a ukončia 2. septembra v Dolních Kounicích. Celý rok osláv 25. výročia vyvrcholí špeciálnym koncertom 19. januára 2024 v pražskej O2 Aréne.



"Zatiaľ to vyzerá dobre. Prichádza veľa ľudí, spievajú, tancujú a nám sa hrá skvelo. Nálada v celom tíme je parádna, my všetci sme za to vďační a užívame si to. Je za tým všetkým, samozrejme, množstvo práce ako kapely, tak i manažmentu, a určite i trochu šťastia. Je to vlastne také zúročenie celých tých 25 rokov našej existencie. Som rád, že sme vydržali," hovorí frontman kapely Vašek Bláha.