Album Hráč Pavla Hammela a skupiny Prúdy vychádza v reedícii

Bratislava 11. februára (TASR) - Album Hráč vydal legendárny slovenský spevák a hudobník Pavol Hammel spolu so svojou skupinou Prúdy v roku 1975. Je to jeho piaty štúdiový album, ktorý autorsky pripravil so svojimi dvornými textármi Kamilom Peterajom a Borisom Filanom. TASR informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



V skupine Prúdy sa objavujú aj veľké mená ako Laco Lučenič či Pavol Kozma, čo prispieva k celkovej vyzretosti a kompaktnosti albumu s osobitou poetikou a interpretačno-štýlovou jedinečnosťou Hammelových piesní. Nechýbajú medzi nimi Zimuška, Ty si tá, Blší trh, Mladosť či titulná Hráč, pričom najväčším hitom sa stalo tak trochu paradoxne tango Učiteľka tanca.



"Tento album som nahrával za veľmi komplikovaných podmienok. Bol som v tom čase na vojenskej prezenčnej službe a museli sme ho stihnúť nahrať v podstate za víkend. Štúdio bolo v Empírovom divadielku v Hlohovci a ja som mal vychádzku z kasární povolenú len na piatok. Riskol som to, a vrátil som sa do kasární v Bratislave až v nedeľu večer. Dúfam, že to je už z roku 1974 premlčané," spomína na nahrávanie Hammel a dodáva: "Nemal som dostatok pesničiek, tak som si spomenul na dve piesne, ktoré som predtým nahral do trojdielneho filmu Ľudovíta Filana Prípad Gabriela, boli to skladby Učiteľka tanca a Mladosť. Na Učiteľke tanca je dosť počuť, že sme to robili tak narýchlo a zvesela a možno práve preto zapôsobila na poslucháčov. Samozrejme jej popularite najviac pomohlo filmové spracovanie režisérom Jánom Roháčom, vtedy sa to ešte nevolalo videoklip."



Album nahrali Pavol Hammel (spev, gitara) a skupina Prúdy v zložení Ladislav Lučenič (gitary, vokál), Pavol Kozma (bicie nástroje, perkusie), Ján Lauko (klavír, organ, vokál), Viliam Pobjecký (sólová gitara), Karol Klajdač (saxofón, flauta, vokál), sláčikové kvarteto vedie Milan Tedla.