Album Jiřího Schelingera …nám se líbí… vychádza vo vinylovej reedícii

Bratislava 15. marca (TASR) - Po vlaňajšom dvojitom výročí Jiřího Schelingera (*6. 3. 1951 – †13. 4. 1981), ktoré Supraphon pripomenul vydarenú LP reedíciou dnes už legendárneho albumu Hrrr na ně…, je tento rok ďalším na rade …nám se líbí…. Počin, ktorý Schelinger nahral opäť s kapelou Františka Ringo Čecha, bol v dobe svojho pôvodného vydania, teda v roku 1979, príjemným šokom. Okrem očakávateľných výrazných rockoviek tu totiž nájdeme i poloakustické songy, takže výsledok je naozaj zaujímavý a mimoriadny. TASR informovala PR manažérka Adriana Čahojová.



„Prirodzenú cestu vidim v tom, ze ak sa ti niečo dari, neuspokojis sa s tým a ides stále ďalej. Keď si porovnáš obe 'elpécka', zistiš, ze sme to spôsobili obaja. Jirka svojou hudbou, ja textami. Objavili sa akusticke nastroje, ktore spolu s dynamikou pesniciek pripomenuli nase koncerty so Smokie. Avsak celkovo sme album povazovali za tvrdy rock, obohateny prave akustickou zlozkou. Album ...nam se libi… bol skôr spestrenim zivota, my sme s Jirkom vypovedali urcitú umeleckú etapu. Aj Jirka tam spieva citovejšie. A týmto albumom sa podľa mňa skoncila stastna era kapely. Potom uz prisli len 'prusery',“ komentuje František Ringo Čech prerod, ktorý je popísaný v úryvku z knihy Petr Bosnakov, Milan Schelinger/Jiri Schelinger: Zivot a... 1951–1981 a je súčasťou vnútorného bookletu LP.



„Zhodli sme sa, ze je to veľmi vydarena nahrávka, ktora sa navyše dobre počúva, pretoze plynie. Keby v tej dobe existovali kompakty, išlo by o ucelenú plochu. Mozno je to tým, ze sme veľa diskutovali o textoch, pretoze muzika bola trochu zlozitejsia. Jirka chodil s konkretnymi nápadmi, čo kde prepísať, doplniť. Keď sme platňu počúvali, mali sme z nej veľmi dobry pocit. Napriek tomu, ze to bolo spojenie rockového 'mismasu' s akustikou,“ dodáva Ringo Čech.



Album …nám se líbí… je posledným kompletným Schelingerovým albumom, ktorého bol i sám väčšinovým autorom. Aktuálna reedícia pre nezachované pôvodné foto a grafické materiály nekopíruje – čo sa obalu týka – presne pôvodné vydanie. Na rozdiel od neho ale booklet vo vnútri ponúka zaujímavé textové obhliadnutie a dobové fotografie.