Album Marx Engels Beatles skupiny Vltava vyjde prvýkrát na dvojvinyle

Bratislava 22. júna (TASR) - Hudobná udalosť pre zberateľov, pamätníkov i nových fanúšikov – Marx Engels Beatles, jeden z najzásadnejších a najpestrejších albumov českej hudby 90. rokov, sa prvýkrát dočkal vydania na dvojvinyle. Ikonické dielo skupiny Vltava vychádza v luxusnej 2LP reedícii, ktorá okrem remasterovaného originálu obsahuje aj unikátne bonusy vrátane doposiaľ nikdy nevydanej skladby. TASR informovala PR manažérka Adriana Nievelt.



Album, ktorý kapela Vltava nahrala v roku 1998 v štúdiu Sono, je považovaný za vrchol tvorivého obdobia Roberta Nebřenského. Spája hravé pesničkárstvo s prvkami jazzu, rocku i elektroniky a ponúka texty plné poetických obrazov, surreálnej symboliky i jemnej irónie. Právom je zaraďovaný medzi najvplyvnejšie počiny porevolučnej éry.



Album nahrali v zostave Robert Nebřenský (gitara, spev), Tomáš Průša (saxofón, flauta), Petr Venkrbec (saxofón), Martin Vajgl (bicie), Martin Štec (basgitara) a František Svačina (klávesy). Nahrávku produkovali Robert Nebřenský a Milan Cimfe.



„Pre mňa osobne je to jedno z detí. Také to talentované a neposlušné. Pre kapelu je tento album určite dôležitým míľnikom vývoja. Spomínam si, ako sme sa počas skúšania zhodli na tom, že odteraz sa smie všetko. V prvých rokoch Vltavy som totiž veril, že náš zvuk sa musí opierať len o tie prostriedky, s akými sme ho uviedli do života. Že má vznikať iba s pomocou samotných nástrojov a že našou tvárou je nepoužívať hlavne žiadne efekty a ďalšie barličky,“ hovorí Nebřenský.



Exkluzívna 2LP verzia prináša i novú štvrtú stranu: remix piesne Zajíc a koza od OO Bidla a Stephunk T, ktorý svojho času rezonoval v éteri Rádia 1, a predovšetkým Kouzelnou lžičku Bulsara – živú nahrávku pre Českú televíziu, ktorá doposiaľ nikdy oficiálne nevyšla.







Reedícia prešla starostlivým remasteringom pod dohľadom kapely. O nový design a citlivú úpravu obalu sa postaralo renomované Studio Najbrt, ktoré stálo i za pôvodným vizuálom. Reedícia albumu nie je len návratom do jednej z najpozoruhodnejších kapitol českej hudby, je zároveň dôkazom, že skutočné umenie nestarne.