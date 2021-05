Album Naspäť na stromy Petra Lipu vychádza vo vinylovej verzii

Bratislava 15. mája (TASR) - Naspäť na stromy je mimoriadne úspešný album slovenskej jazzovej legendy Petra Lipu z roku 1994, ktorý vychádza vo vydavateľstve Opus v dvojvinylovej reedícii. TASR informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



„Naspäť na stromy bol môj prvý 'slobodný' album po novembri '89. Vtedy sa nám chvíľu zdalo, že hudba už skončila. Prvých pár rokov sme si usilovne hľadali iné zamestnania, lebo byť na voľnej nohe bolo skoro nepredstaviteľné. Ale nakoniec to predsa len s tou muzikou začalo pomaly fungovať a ukázalo sa, že je čas vydať nové CD a využiť to, že už nikto nebude schvaľovať texty a zaraďovať, alebo lepšie povedané nezaraďovať ma do edičného plánu,“ komentuje vtedajšie vydanie albumu Peter Lipa.



Lipa sa pri nahrávaní albumu obklopil absolútnou muzikantskou špičkou (Šeban, Frátrik, Juraj Griglák) a dokázal vyprodukovať aj naozajstné mediálne hity (Balada o štyroch koňoch, Caracas), ktoré sú dnes evergreenmi.



„Vydavateľa som nemal, a tak sa začalo aj moje slobodné podnikanie. Mojou pravou rukou bol vtedy Jožko Šebo a najbližším nenahraditeľným kolegom Andrej Šeban. Začalo to textami. Zoznámil som sa s Jožkom Urbanom, niečo napísal aj Martin Sarvaš a, samozrejme, Milan Lasica, Tomáš Janovic a ďalší. Ja som si dokonca z mojej prvej cesty za veľkú mláku doniesol dva texty Rona Cucciu z New Orleans a o hudbu sme sa postarali v podstate s Andrejom na polovicu. Niečo dodal aj Peter Breiner a našlo sa miesto aj na moju starú lásku The House of the Rising Sun. Nahrávali sme v Slovenskom rozhlase. Dnes po 27 rokoch môžem povedať, že sa to vrátilo minimálne v podobe dobrého pocitu. Som rád, že sme to vtedy urobili a že sme to urobili tak, ako to dnes znovu môžete počuť. Všetkým účastníkom lezenia na stromy ďakujem,“ doplnil Lipa.



Na albume hrajú a spievajú Andrej Šeban (gitary), Emil Frátrik (bicie), Juraj Griglák (bas), Dušan Húščava (saxofón), Juraj Lehotský (trúbka), Vladimír Vizár (trúbka), Juraj Bartoš (sólo trúbka), Miroslav Binder (klavír), Pavol Bodnár (klavír), Gabriel Jonáš (organ), Erich Procházka (harmoniky), Berco Balogh (vokál), Marcela Molnárová (vokál), Peter Lipa (perkusie). Album je vybavený aj jedinečným spomienkovým sprievodným textom samotného hlavného protagonistu, v ktorom detailne približuje históriu vzniku každej jednej pesničky.