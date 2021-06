Album Richard Müller '01 vychádza po 20 rokoch v limitovanej reedícii

Bratislava 19. júna (TASR) - V roku 2001 vydal Richard Müller album, ktorý len potvrdil jeho výnimočné postavenie na hudobnej scéne, a to nielen na Slovensku, ale aj v Čechách. To všetko sa udialo i napriek tomu, že sa v tom čase Richard rozhodol spolupracovať na novom albume s novými ľuďmi, ktorí sa len začali udomácňovať na slovenskej hudobnej scéne. TASR informoval PR manažér Tomáš Karpel.



Veľkým prekvapením bolo meno producenta, ktorým sa stal Ivan Tásler, ako aj ďalší muzikanti Peter Bič, Tomi Okres, ale tiež Martin Zajko či Juraj Burian. Album nesie v sebe aj spomienku na Jara Filipa v podobe textov ku skladbám Spočítaj ma a Ako vánok.



Na albume je jedenásť piesní, sú nimi Už asi nie si, Spočítaj ma, 2 líšky, Cítim, Do čista, Studňa, Ako vánok, Rieka, Ráno, Nahý II., Planý poplach duše.



Album, z ktorého skladby sa stali megahitmi, vychádza pri príležitosti 20 rokov od vydania v limitovanej zberateľskej reedícii na CD a 2LP. Album má novú titulku, obsahuje texty a 2 LP má lepší zvuk s otáčkami 45rpm. Výnimočná atmosféra albumu ostáva zachovaná.