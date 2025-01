Album S.O.S. skupiny Arakain vyšiel v reedícii

Bratislava 22. januára (TASR) - Skupina Arakain potešila fanúšikov reedíciou albumu S.O.S. Po albumoch Thrash the Trash, Schizofrenie a Apage Satanas sa špeciálna reedičná séria, na ktorej česká metalová legenda Arakain spolupracuje s vydavateľstvom Supraphon, rozrástla o ďalšiu položku - album S.O.S (1996), ktorý sa podobne ako predošlé tituly dočkal nového remasteringu a vychádza úplne prvýkrát na vinylovej LP. TASR informovala PR manažérka Adriana Nievelt.



"Album S.O.S vznikal v atmosfére rýchleho úspechu sólovej produkcie Aleša Brichtu, ktorý so sebou navyše stiahol i gitaristu Miroslava Macha. Kapela chvíľu nevedela, ako s tým naložiť. Kritiky velebili Brichtov návod na priamočiare skladby s hitovým potenciálom a nejaký čas to vyzeralo, že to Arakain neprežije a že Brichta pôjde svojou cestou," spomína zakladajúci člen kapely, gitarista Jiří Urban.



Okrem vyššie spomínaného zohral v rozpoložení skupiny i českej heavymetalovej scény istú úlohu aj fakt, že polovica 90. rokov žánru veľmi nepriala. Veľkej popularite sa v Česku tešili štýly ako grunge a crossover, navyše nastupovala elektronická revolúcia. Dôsledkom bol úbytok divákov na metalových koncertoch a stále slabšie predaje albumov. Ani napriek všetkým nepriazniam však Arakain nezložil zbrane.



"Autorská dvojica Kub - Urban chcela dať kapele i fanúšikom ako odpoveď na aktuálnu situáciu spoločnou produkciou najavo, že jadro Arakainu je silné a bude pracovať ďalej. Takže napriek dovtedajším zvyklostiam ako autorov hudby uviedla pri všetkých piesňach bez rozdielu všetkých troch gitaristov - teda Kub, Mach, Urban. Na albume je tak asi trochu cítiť rozpoltenie v skupine, čo mohlo prispieť k tomu, že S.O.S. verejnosť i kritika v dobe vydania prijali s určitou rezervou," vysvetľuje Urban.



Reedícia S.O.S. prišla len pár mesiacov po vydaní jubilejného živáku 40 - O2 universum (Live) a prináša hneď niekoľko špecialít. Okrem starostlivého remasteringu všetkých 12 skladieb, ktoré sú v premiére k dispozícii na luxusnom heavy LP, zaujmú tiež tri bonusy ako súčasť CD a digitálnej verzie, skladby Vládci strachu, Zapomenutej bojovník a Blázni víry.