< sekcia Kultúra
Album Záhradná kaviareň skupiny Modus vychádza v reedícii
Album ponúka desať piesní, sú nimi Spomíname, Sveták, Záhradná kaviareň, Ranné dvojhry, Zrkadlo rokov, Tajomstvo hier, Medové srdce, Haliere, Keď nastúpia veteráni, Sťahovák.
Autor TASR
Bratislava 24. októbra (TASR) - Záhradná kaviareň je štvrtý štúdiový album legendárnej slovenskej pop-rockovej skupiny Modus z roku 1983. Autorský album pripravila dvojica Janko Lehotský (hudba) a Kamil Peteraj (texty). Modus ho nahral v obmenenej zostave s Hangonim, Engonidisom a Morvayom, pričom Marika Gombitová sa na albume zúčastňuje ako hosť. K najznámejším piesňam patrí Zrkadlo rokov a najmä bronzová lýrovka Tajomstvo hier. TASR informovala PR manažérka Renáta Tomášová.
Album ponúka desať piesní, sú nimi Spomíname, Sveták, Záhradná kaviareň, Ranné dvojhry, Zrkadlo rokov, Tajomstvo hier, Medové srdce, Haliere, Keď nastúpia veteráni, Sťahovák. „Na albume je desať vydarených piesní. Sú to pesničky o živote a zo života. Celé sme to nahrávali v zložení Janko Hangoni (elektrická gitara a vokály), Anastasis Engonidis (basová gitara a vokály), Karol Morvay (bicie nástroje a vokály), ja klávesy a spev a Marika Gombitová spev. Pri speve sme ladili ostošesť. Titulnú fotku sme fotili v dome ROH (pre tých neskôr narodených ROH znamená Revolučné odborové hnutie, dom sa v roku 1990 premenoval na Istropolis). S pesničkou Zrkadlo rokov, v anglickej verzii českého textára Vlada Čorta s názvom Rocky, som sa zúčastnil na Medzinárodnom festivale v írskom Castlebare. Pieseň som spieval s veľkým orchestrom a mala veľkú odozvu,“ vyjadril sa Janko Lehotský a vtipne dodáva: „S muzikou to ľahšie ide, tak hurááá.“
Album ponúka desať piesní, sú nimi Spomíname, Sveták, Záhradná kaviareň, Ranné dvojhry, Zrkadlo rokov, Tajomstvo hier, Medové srdce, Haliere, Keď nastúpia veteráni, Sťahovák. „Na albume je desať vydarených piesní. Sú to pesničky o živote a zo života. Celé sme to nahrávali v zložení Janko Hangoni (elektrická gitara a vokály), Anastasis Engonidis (basová gitara a vokály), Karol Morvay (bicie nástroje a vokály), ja klávesy a spev a Marika Gombitová spev. Pri speve sme ladili ostošesť. Titulnú fotku sme fotili v dome ROH (pre tých neskôr narodených ROH znamená Revolučné odborové hnutie, dom sa v roku 1990 premenoval na Istropolis). S pesničkou Zrkadlo rokov, v anglickej verzii českého textára Vlada Čorta s názvom Rocky, som sa zúčastnil na Medzinárodnom festivale v írskom Castlebare. Pieseň som spieval s veľkým orchestrom a mala veľkú odozvu,“ vyjadril sa Janko Lehotský a vtipne dodáva: „S muzikou to ľahšie ide, tak hurááá.“