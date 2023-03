Albumy Continuo a On a ona od Collegium Musicum vychádzajú v reedícii

Bratislava 7. marca (TASR) - Continuo a On a ona, dva albumy z diskografie legendárnej skupiny Collegium Musicum, vydané v roku 1978 a 1979, vychádzajú v týchto dňoch na vinylovej platni. TASR o tom informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



V decembri 1977 sa dala dokopy pôvodná zostava Collegium Musicum v obsadení Marián Varga, Fedor Frešo, Dušan Hájek spolu s novými postavami, spevákom Ľudovítom Noskom a gitaristom Karlom Witzom. V tejto zostave nahrali album Continuo. Je to tretí štúdiový album a spolu s koncertnými titulmi celkovo piaty album tejto slovenskej art-rockovej skupiny. Album bol nahratý v štúdiu Opusu v Pezinku na konci roka 1977 a vyšiel v roku 1978. Na albume sa nachádzajú dve rozsiahle Vargove kompozície (Pavučiny, Continuo), ktoré sú preložené kratším intímnym Autoportrétom slobodného umelca. Texty k spievaným častiam jednotlivých skladieb napísal Kamil Peteraj.



Na album Continuo nadviazala skupina Collegium Musicum ďalším štúdiovým albumom On a ona, ktorý pôvodne vyšiel v roku 1979. Je to piesňovo ladený album, na ktorom sa skupina predstavuje v pozmenenej zostave, k Vargovi a Frešovi pribudli gitarista Peter Peteraj a bubeník Pavol Kozma. Sólové party naspievali Marika Gombitová, Pavol Hammel a Ľudovít Nosko, pričom texty k tomuto albumu tentoraz napísal Boris Filan vrátane hitov Osvetľovač a Nobelova cena za lásku.