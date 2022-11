Albumy Huascaran a Dunajská legenda skupiny Fermata vydali v reedícii

Bratislava 21. novembra (TASR) - Skupina Fermata, ktorá vznikla v roku 1973, sa veľmi intenzívne zapísala do histórie slovenskej hudby. Mala svoje vrcholy aj útlmy, ale dodnes aktívne funguje. V súčasnosti vychádzajú v Opuse reedície tretieho a štvrtého albumu Huascaran a Dunajská legenda na vinyle aj CD. TASR o tom informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



Huascaran je tretí štúdiový album legendárnej slovenskej džez rockovej skupiny Fermata z roku 1977. Je to monotematický album inšpirovaný tragédiou československej horolezeckej výpravy, ktorá sa odohrala v Peru v roku 1970. Album prináša náročnú a invenčnú inštrumentálnu hudbu typickú pre druhú polovicu 70. rokov minulého storočia. Na obale sa zároveň nachádza pôvodný text, v ktorom samotní členovia skupiny výstižne popisujú svoje kreatívne zámery a postupy pri tvorbe a nahrávaní tohto albumu: "Vzhľadom na to, že platňa je monotematickým celkom, zvolili sme si i adekvátnu hudobnú formu. Ide o skrátenú podobu koncertu hraného bez prestávky ako jednoliatu kompozíciu. Na platni sme ju rozdelili na štyri časti, ktoré slúžia iba ako základný ukazovateľ pre orientáciu poslucháča. Je to v podstate forma prevzatá z oblasti vážnej hudby, pri ktorej záleží veľa na poslucháčovej obrazotvornosti."



Hovorí sa, že v období albumu Huascaran dosiahla obľúbenosť tejto kapely na čele s gitaristom Ferom Griglákom svoj vrchol.



Dunajská legenda je štvrtý album tejto slovenskej rockovej skupiny, ktorý vyšiel v roku 1980. Skupina sa tu predstavuje vo svojej najlepšej zostave - Griglák, Berka, Frešo, Oláh - a prináša umelecky hodnotný inštrumentálny album s charakteristickým vyzretým štýlom a mimoriadnym hráčskym majstrovstvom jednotlivých členov. Aj tento album Fermáty má mimohudobnú, tentoraz historickú inšpiráciu - národnú uvedomelosť starých Slovanov. Album vychádza prvýkrát od svojho vydania na vinyle s novým remasteringom, pričom toto vydanie je doplnené aj novou CD verziou.