Albumy skupiny Dire Straits vychádzajú v CD Boxe

Bratislava 14. októbra (TASR) – Britská rocková legenda Dire Straits skončila svoje účinkovanie už skoro pred dvadsiatimi rokmi, v týchto dňoch sa však opäť pripomína fanúšikom. Šesť štúdiových albumov, ktoré počas spoločného účinkovania štvorica okolo Marka Knopflera vydala, vychádzajú v CD Boxe The Studio Albums 1978 – 1991. Šestica albumov bude vydaná 22. novembra aj vo vinylovej verzii na ôsmich LP platniach.



Rodák zo škótskeho Glasgowa, spevák, skladateľ a gitarista Mark Freuder Knopfler, založil rockovú skupinu Dire Straits v júni 1977. Debutový album Dire Straits vydali 7. októbra 1978, dostal sa na 5. miesto rebríčka albumov, hitom z neho bola skladba Sultans Of Swing, ktorá bodovala na 8. mieste.



Rovnako na 5. miesto v rebríčku sa dostal aj druhý album Communiqué, ktorý vyšiel 15. júna 1979. Z neho bodovala skladba Lady Winter. Dva hity, Romeo and Juliet a Tunnel Of Love, sú na treťom albume Making Movies, ktorý vyšiel 17. októbra 1980 a dostal sa na štvrté miesto rebríčka.



Štvrtý album Love Over Gold z 20. septembra 1982 priniesol hit Private Investigations, piaty album z 13. mája 1985 Brothers In Arms ponúkol až štyri hity, So Far Away, Money for Nothing, Brothers In Arms a Walk of Life. Záverečný, šiesty album On Every Street vydali 9. septembra 1991, úspešné z neho boli skladby Calling Elvis a On Every Street. Všetky tri albumy sa v britskom rebríčku dostali na prvé miesto.



V singlovej hitparáde mali Dire Straits 18 skladieb, ani jedna z nich sa nedostala na prvé miesto, najúspešnejšou bola Walk Of Life v januári 1986 na druhej pozícii. Rozišli sa v roku 1995. Na sólovej dráhe vydal Mark Knopfler deväť albumov, deviaty Down the Road Wherever vyšiel v novembri 2018.