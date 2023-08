Alejandro Iňárritu, oscarový režisér, ktorý odvážil dušu, má 60 rokov

Mexiko/Bratislava 14. augusta (TASR) - Oscarový mexický filmový režisér, scenárista a producent Alejandro González Iňárritu bude mať v utorok 15. augusta 60 rokov.



Akadémia filmových umení a vied ocenila režiséra emocionálne vypätých filmov v roku 2018 špeciálnym Oscarom za vizionársky a silný rozprávačský zážitok, ktorý dosiahol filmovým projektom nakrúteným pre virtuálnu realitu Carne y Arena (Mäso a piesok, 2017). Projekt sa opiera o skúsenosti migrantov, ktorí mali za sebou nebezpečnú cestu cez mexicko-americkú štátnu hranicu. Bol to prvý špeciálny Oscar od roku 1996, keď akadémia ocenila týmto Oscarom animovaný film Príbeh hračiek (Toy Story, 1995).



Na svojom konte má Iňárritu aj ďalšie štyri Oscary. Tri dostal v roku 2015 za réžiu, scenár a ako jeden z producentov filmu Birdman (2014). Štvrtého Oscara si prevzal v roku 2016 za réžiu filmu The Revenant (The Revenant: Zmŕtvychvstanie, 2015).



Alejandro González Iňárritu sa narodil 15. augusta 1963 v hlavnom meste Mexika. Ako 16-ročný začal pracovať na výletnej lodi, na palube ktorej preplával cez Atlantik a navštívil viaceré európske metropoly a ocitol sa aj v Afrike. Po návrate do rodného mesta študoval filmovú tvorbu a divadlo na miestnej Universidad Iberoamericana (Ibero-American University).



Popri štúdiu rozbiehal kariéru rozhlasového hudobného redaktora mexickej stanice WFM. V roku 1988 sa stal riaditeľom stanice WFM a zároveň skladal filmovú hudbu. V rozmedzí rokov 1987 - 1990 zložil hudbu pre šesť mexických celovečerných filmov.



V 90. rokoch minulého storočia sa stal najmladším producentom mexickej televíznej spoločnosti - La televisión en México. Neskôr založil vlastnú producentskú spoločnosť Zeta Film. Zároveň však pracoval aj na svojom prvom celovečernom filme.



Debutom legendárneho filmu Amores peross, ktorý nakrútil v roku 2000, upútal kritikov aj divákov a zaznamenal značný úspech. Za snímku zloženú z troch príbehov, ktoré do jedného filmového celku prepojí automobilová nehoda, získal nomináciu na Oscara v kategórii Najlepší cudzojazyčný film. Snímka odštartovala aj úspešnú kariéru mexického herca Gaela Garcíu Bernala, ktorý stvárnil jednu z hlavných postáv.



Po krátkometrážnom akčnom filme The Hire: Powder Keg (2001) a nakrútení jednej poviedky do filmového projektu 11'09''01 - September 11 (11'09''01) sa mu otvorili dvere do Hollywoodu.



Už ako hollywoodsky režisér nakrútil v roku 2003 divákmi aj kritikmi oceňovaný film 21 Grams (21 gramov). V hlavných úlohách sa predstavili Sean Penn, Benicio Del Toro a Naomi Wattsonová, ktorí za účinkovanie vo filme získali viaceré nominácie a ocenenia. Film 21 gramov, toľko údajne váži ľudská duša, rozpráva jeden príbeh z troch rôznych perspektív.



Metódu pospájania rôznych príbehov do jedného celku využil Iňárritu aj vo filme Babel (2006). Snímka je mozaikou príbehov ľudí z rozličných sociálnych aj kultúrnych vrstiev - amerického manželského páru, ilegálnej mexickej prisťahovalkyne, marockých pastierov kôz a hluchonemej japonskej tínedžerky, ktoré spája puška. Film získal Zlatý glóbus za najlepší film, sedem nominácií na Oscara, z ktorých na sošku premenil iba jednu a to v kategórii Najlepšia filmová hudba. V hlavných úlohách sa predstavili Brad Pitt a Cate Blanchettová.



Po akejsi pomyselnej trilógii (Amores perros, 21 gramov, Babel) nakrútil Iňárritu v roku 2010 ďalší emocionálne silný filmový príbeh Biutiful odohrávajúci sa v Barcelone. Hlavnú postavu smrteľne chorého bývalého narkomana snažiaceho sa starať o svoje deti a nájsť zmierenie so svojim životom, stvárnil španielsky herec Javier Bardem, ktorý zvíťazil v kategórii Najlepší herec v hlavnej úlohe na Medzinárodnom filmovom festivale v Cannes.



V roku 2014 predstavil mexický režisér čiernu komédiu Birdman. Snímka ocenená dvoma Zlatými glóbusmi (najlepší herec v hlavnej úlohe, najlepší scenár) prináša príbeh herca Riggana Thomsona, stvárnil ho Michael Keaton, ktorý sa preslávil filmovou postavou kultového vtáčieho superhrdinu Birdmana, a teraz sa s vypätím síl snaží o svoj divadelný debut na Broadwayi. Sám Iňárritu dostal za film troch Oscarov (scenár, réžia, producent). Film sa tiež stal najlepším oscarovým filmom za rok 2015.



Touto prestížnou cenou ocenili v roku 2016 v kategórii režisér aj Iňárritov dobrodružný celovečerný film o lovcovi medveďov The Revenant: Zmŕtvychvstanie z roku 2015. V kategórii Najlepší film získala snímka Zlatý glóbus a rovnaké ocenenie dostal aj Leonardo diCaprio v kategórii Najlepší herec v hlavnej úlohe. Zlatý glóbus za réžiu si v roku 2016 odniesol aj Iňárritu.



V roku 2022 nakrútil drámu Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades (Bardo, falošná kronika niekoľkých právd).







Zdroje: www.csfd.cz, www.imdb.com