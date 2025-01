Aleš Brichta vydal novú výberovku Výlet do bájí / Zlatá kolekce

Bratislava 10. januára (TASR) - V závere minulého roka vyšla výberovka najväčších hitov Aleša Brichtu Výlet do bájí / Zlatá kolekce. Trojdisková kompilácia zo spevákovej viac ako úspešnej kariéry, ktorá dostala názov Výlet do bájí podľa jednej zo známych piesní, ponúka celkovo 58 najväčších hitov, ale aj niekoľko nahrávok, ktoré by nemali byť opomenuté, či už so skupinou Arakain, alebo sólových projektov. Drvivú väčšinu z nich Aleš otextoval a niektoré aj skomponoval. Informáciu o albume uvádza na svojej webovej stránke vydavateľstvo Supraphon.



Na výberovke si fanúšik nájde skladby z jeho prvých sólových albumov, ktoré sa vždy výborne predávali. Ale zabudnuté nie sú ani jeho ďalšie kapely a projekty. Za zmienku určite stojí pocta legendárnemu Jiřímu Schelingerovi prostredníctvom platne Zemetrasenia alebo jeho dnes už kultová účasť v muzikáli Jesus Christ Superstar, kde Brichta vystupoval v úlohe Piláta Pontského. V duetách s Alešom sa predstavujú Marta Jandová, Blanka Šromová či Petr Janda.



Prostredníctvom tejto rozsiahlej kompilácie si poslucháč zaspomína aj na projekt Hattrick s futbalovou tematikou. Niekoľko zastávok sa týka jeho ďalších aktivít so skupinou Aleš Brichta Band a samostatnou kapitolou je potom, samozrejme, spevákovo dvadsaťročné pôsobenie v legendárnej skupine Arakain, ktorú pred viac ako 40 rokmi spoluzakladal. Táto výberová kompilácia ukazuje Brichtu nielen ako melodického rockera, ale aj ako romantického "snílka", výborného textára, ktorý vie vykúzliť pútavý príbeh.



Aleš Brichta, rockový spevák, skladateľ a textár (*9. august 1959, Praha), vyštudoval Vysokú školu ekonomickú so zameraním na zahraničný obchod. Už počas štúdia spieval s rôznymi skupinami, od garážových až po kapely Kentaur či Projektil. V roku 1982 spolu s gitaristom Jiřím Urbanom a bubeníkom Miroslavom Nedvědom založili skupinu Arakain. Odišiel z nej v roku 2002 na sólovú dráhu, vydal na nej viac ako desiatku albumov. V roku 2008 ho poslucháči českého komerčného Rádia Beat zvolili do Beatovej siene slávy. Od roku 2013 vystupuje so svojou kapelou Aleš Brichta Project. K jubileu - šesťdesiatke - mu vydal Supraphon v reedícii v júni 2019 kompiláciu Aleš Brichta: Dívka s perlami ve vlasech (Best Of). S odstupom času vyšla v decembri 2023 aj na vinylovej platni. V decembri k nej pribudla Zlatá kolekce.