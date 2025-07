Alex Warren ukončuje príbeh novým albumom You'll Be Alright, Kid

Bratislava 21. júla (TASR) - Americký spevák a skladateľ Alex Warren (nar. 18. 9. 2000) vydal album a vďaka úspechu singla Ordinary zažíva prelom v jeho kariére. Teraz je skladba súčasťou nového a zároveň debutového albumu You'll Be Alright, Kid. TASR informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



Na novej platni You'll Be Alright, Kid je zahrnuté všetko z EP You'll Be Alright, Kid (Chapter 1), vydaného na jeseň, plus 11 úplne nových skladieb. Zatiaľ čo album You'll Be Alright, Kid (Chapter 1) sa zameriava na vyrovnanie sa so smútkom, You'll Be Alright, Kid otvára novú kapitolu s liečbou, odolnosťou a optimizmom. Projekt prichádza v čase, keď Warren strávil šesť týždňov na prvom mieste rebríčka Billboard Hot 100 s Ordinary. V slovenskom singlovom a rádiovom rebríčku IFPI sa skladba pohybuje už šesť týždňov v TOP 5 a útočí na najvyššiu priečku.



You'll Be Alright, Kid vyšiel približne štyri roky po tom, čo Warren vydal svoj debutový singel One Last I Love You. Rodák z Kalifornie sa prvýkrát dostal na výslnie ako influencer na TikToku a spoluzakladateľ Hype House platformy.