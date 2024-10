Altar Quartet vystúpia na jazzovom festivale v Berlíne

Bratislava 5. októbra (TASR) - Medzinárodne zložené zoskupenie Altar Quartet s dvojicou slovenských hudobníkov - Nikolaj Nikitin a Ľuboš Šrámek, vystúpi v sobotu v Berlíne na My Unique Jazz Festivale (30. 9. - 5. 10.). Podujatie sa zameriava na európsky jazz a chce prezentovať jeho odlišné korene a dialekty. TASR o tom informovala spoločnosť Music Press Production.



Altar Quartet je európske zoskupenie špičkových inštrumentalistov a skladateľov pod vedením saxofonistu Nikolaja Nikitina a klaviristu Ľuboša Šrámeka, ktorých dopĺňa srbský kontrabasista Miloš Čolovič a brazílsky bubeník & perkusionista Matheus Jardim.



V roku 2021 im vyšiel album November, ktorý sa nahrával v troch rôznych štúdiách - v New Yorku, Prahe, Viedni. Ich autorská tvorba má ambíciu reflektovať súčasnú európsku jazzovú hudbu, rovnako aj tradíciu európskej hudby 20. storočia.



Práve s touto kombináciou zaujala formácia organizátorov festivalu EUNIC My Unique Jazz Festival, Jazz aus Europa, za ktorým stojí komunita európskych kultúrnych inštitútov. V priebehu piatich dní na festivale vystúpili interpreti z celej Európy. Na dvoj koncerte v Kunstfabrik Schlot Berlin zahrá v závere festivalu Altar Quartet v spoločnosti estónskeho East Tallinn Jazz Quartet.



Účasť Altar Quartet na festivale z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Koncert sa uskutoční v spolupráci so Slovenským inštitútom v Berlíne.