Alvaro Soler sa predstaví Bratislavčanom

Bratislava 25. mája (TASR) - Už tento piatok (27. 5.) vystúpi v bratislavskej NTC aréne spevák Alvaro Soler so svojou kapelou. Nebudú chýbať jeho hity, ako Sofia, La Libertad či Magia a latino šou. Hosťom koncertu bude jeho brat Greg Taro, ktorého projekt je zmesou latinského popu a R&B. TASR o tom informovala PR manažérka Sisa Rákociová.



Vďaka miliónom predaných albumov či miliardám streamov dostal španielsko-nemecký spevák Alvaro Soler svoju hudbu do popredných priečok na celom svete, a tak dosiahol úspech. Takmer po ročnej pauze od tvorenia z dôvodu vyťaženosti vydal napokon minulý rok v lete nový album s názvom Magia a zverejňovaním singla po singli ho postupne aj predstavuje.







Greg Taro začal tvoriť hudbu po nehode na motorke. Vtedy objavil svoju vášeň k nej aj to, že je príliš veľká na to, aby sa vrátil do svojej každodennej predchádzajúcej rutiny. Tá ho napokon pritiahla do Berlína, kde začal písať svoju vlastnú hudbu. Tak sa stal popredným predstaviteľom rôznych španielskych, anglických a nemeckých umeleckých projektov od popu cez hiphop po reggaeton a spolupracoval so známymi menami. Aktuálne sprevádza na 29 koncertoch po Európe Solera.