Americká skupina The Lumineers mieri na Slovensko

Bratislava 7. decembra (TASR) – Americká folk-rocková kapela The Lumineers úspešne koncertuje po celom svete, nevynecháva svetové metropoly ani najznámejšie festivaly. Na cenu Grammy dvakrát nominovaná formácia odohrá 24. júna 2020 koncert v bratislavskej AXA aréne NTC.



The Lumineers pochádzajú z amerického Colorada, na scéne sú od roku 2005. Od tej doby mala kapela na svojom konte až do tohto roka dva albumy s názvom The Lumineers a Cleopatra. V septembri vydala nový album s jednoduchým označením poradia. Album III. sa dotýka troch hlavných tém, sú nimi láska, strata a zločin. TASR o tom informovali zástupcovia agentúry XL Group. Zakladajúci členovia Wesley Schultz a Jeremiah Fraites hovoria, že každá nota, slabika i moment ticha majú dôležité emočné napätie, ktoré je základom nového albumu.



Spevák a gitarista Schultz o nápade rozdelenia albumu na tri časti povedal: „Vo svojom zápisníku som mal nápad na tri kratšie EP o troch rôznych príbuzných už viac ako desať rokov. Pôvodne som ich chcel pomenovať láska, strata a zločin, ale nakoniec sme ich spojili do jedného albumu a vymysleli názov III.“



S kapelou spolupracovala aj huslistka Lauren Jacobsonová a producent Simone Felice, vďaka ktorému druhý platinový album Cleopatra z apríla 2016 lámal rebríčky vo všetkých hudobných programoch, prvý bol v doma v Spojených štátoch aj Anglicku, druhý v Austrálii. Zo singlov bol najúspešnejší ten s piesňou Ho Hey z júna 2012, tretí v Spojených štátoch aj Austrálii, ôsmy v Anglicku.