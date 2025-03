Americká speváčka Lizzo vydáva nový singel Love In Real Life

Bratislava 1. marca (TASR) - Držiteľka štyroch cien Grammy aj ceny Emmy, multiplatinová americká superstar Lizzo, je späť s novým singlom Love In Real Life, prvou vydanou piesňou po troch rokoch. Spolu s ňou vychádza aj veľkolepé hudobné video, natočené v centre Prahy, ktoré režíroval Colin Tilley. V ňom Lizzo zobrazuje cestu za uzdravením zo zlomeného srdca. TASR informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



Singel je predzvesťou pripravovaného albumu Love In Real Life, ktorý patrí medzi najočakávanejšie hudobné udalosti roku 2025. Lizzo sa v novej skladbe posúva ďalej a necháva sa inšpirovať prvkami rock 'n' rollu. Jemný hovorený úvod sa postupne rozvinie do melodickej gitarovej skladby s neodolateľným rytmom a hravou refrénovou výzvou: "Baby, poď sem, potrebujem lásku v skutočnom živote."



Na sociálnych sieťach Lizzo už skôr naznačila svoj návrat, keď sa vo virálnom videu lúčila s obdobím albumu Special. Magazín Rolling Stone k piesni napísal: "Lizzo vstupuje do novej éry hudby."