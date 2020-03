Americkí OneRepublic sa v novembri predstavia v Bratislave

Bratislava 1. marca (TASR) - Koncertná jeseň na Slovensku sa rozrastá o ďalšiu zahraničnú hviezdu. Celosvetovo obľúbená americká pop-rocková skupina OneRepublic si to v novembri namieri do Bratislavy. V rámci turné Live In Concert sa slovenským fanúšikom predstavia 10. novembra na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, kde ponúknu najúspešnejšie skladby naprieč svojou hudobnou kariérou. TASR o tom informovala PR manažérka Janka Marczellová.



Šestica muzikantov z amerického Colorado Springs, ktorá sa prostredníctvom úspešných hitov stala za posledné roky idolom mnohých priaznivcov súčasnej modernej hudby, v marci štartuje koncertné turné po Európe a jednou zo zastávok je aj slovenská metropola. Američania sa preslávili aj vďaka spolupráci s producentom Timbalandom a ich spoločnej skladbe Apologize, ktorej sa predalo viac ako päť miliónov nosičov a na YouTube si pripísala vyše štvrť miliardy zhliadnutí.



Počas svojej kariéry kapela predala viac ako 16 miliónov kópií albumov a veľkú popularitu potvrdila tiež úspechmi hitov Wherever I Go, Love Runs Out, All The Right Moves, Secrets či Counting Stars. Setlist nadchádzajúceho turné bude vyskladaný práve z najúspešnejších piesní z repertoáru tohto zoskupenia z Colorada, ako aj noviniek, ktorými fanúšikov neustále zásobuje.



V minulosti na Grammy nominovaná kapela aktuálne znie v éteri slovenských rádií s najnovším singlom Wanted, na ktorom sa autorsky podieľali okrem iných frontman skupiny a renomovaný skladateľ aj textár Ryan Tedder, Brent Kutzle a Tyler Spry, ktorý je dlhoročným spolupracovníkom One Republic či U2.



Zaujímavosťou aj predpokladom skvelej šou je rovnako fakt, že všetci členovia hudobnej formácie OneRepublic, Ryan Tedder, Zach Filkins, Drew Brown, Brent Kutzle, Eddie Fisher a Brian Willett, sú multiinštrumentalisti hrajúci na niekoľkých rozličných hudobných nástrojoch. Frontman kapely Ryan Tedder, ktorý je zároveň skladateľom a producentom, má na konte i niekoľko spoluprác s Camilou Cabellovou, Kygom, Jamesom Arthurom, Hailee Steinfeldovou či legendárnymi Paulom McCartneym a U2.