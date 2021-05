Americkí Twenty One Pilots vydávajú nový album Scaled And Icy

Bratislava 21. mája (TASR) - Skupina Twenty One Pilots vydala album Scaled And Icy. Šiesty album dvojice z Ohia patrí nepochybne k najočakávanejším titulom roka. Tyler Joseph a Josh Dun nahrávku túto noc predstavia počas globálnej akcie Twenty One Pilots – Livestream Experience. Záujemcom sľubujú jedinečný virtuálny zážitok vrátane interaktívnych prvkov. TASR informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



Album Scaled And Icy vznikol počas kovidovej pandémie a výrazne sa na ňom prejavili emócie, ktoré v roku 2020 prevládali, teda úzkosť, osamelosť, nuda a najrôznejšie pochybnosti. Vzhľadom k situácii dvojica zmenila proces nahrávania, vzdala sa spoločnej práce v štúdiu a vymenila ju za virtuálnu komunikáciu. Základ väčšiny piesní nahral spevák a skladateľ Tyler Joseph v domácom štúdiu v izolácii. S tým korešponduje aj názov albumu, má asociovať stav, v akom sa album nahrával a ako hudobne pôsobí. Teda akosi zmenšene a izolovane. Priaznivcom Twenty One Pilots neuniklo, že názov albumu je zároveň anagramom frázy 'Clancy is dead' z predchádzajúcej platne Trench.



„Je naozaj ťažké sa naladiť a pokračovať v tom, čo sme doteraz robili, bez koncertov a interakcie s našimi fanúšikmi,“ prezradil Tyler Joseph v máji 2020 v rozhovore pre Apple Music 1 a naznačil, že sa kapela asi vydá inou cestou. Predchádzajúce albumy skupiny boli do detailu prepracovanými koncepčnými nahrávkami plné skrytých odkazov, príbehov a postáv. V tomto zmysle je novinka Scaled And Icy viac kolekciou pesničiek a láskyplným rodinným vyznaním Tylera Josepha. Aj keď je zvukovo pestrejší, pôsobí skromnejšie než majstrovské dielo Trench z roku 2018. Skupina sa na ňom vracia k vlastným koreňom.