Americký herec Christopher Walken má 80 rokov

New York/Bratislava 31. marca (TASR) - Známy je svojimi intenzívnymi, excentrickými výkonmi v širokej škále filmových úloh, ktoré mu priniesli popularitu a rešpekt kritikov. V kladných rolách sa s ním divák cíti v bezpečí, v záporných by ho nerád stretol v tmavej uličke. Získal Oscara za úspešný film Lovec jeleňov. V piatok 31. marca sa americký filmový, televízny a divadelný herec Christopher Walken dožíva 80 rokov.



Podľa slovenského dabingového herca Juraja Predmerského má Walken veľmi zaujímavý až zvláštny spôsob herectva. "Nie je to typický americký Hollywood, ale povedzme, že si ide svojou cestou. To ma na ňom veľmi baví. Nakoľko je to vynikajúci herec, tak tým pádom sa takíto herci dobre dabujú. Je to pre nás ako za odmenu. Meno Walken, to je skutočne pre herca bonus, ako v rade ďalších významných umelcov, ktorých mám možnosť dabovať. Veľmi rád sa vždy s ním stretnem, pretože v každom filme je iný. Takže pre mňa je to jednoznačne veľmi dobrá a príjemná práca, na ktorú sa človek len teší," uviedol pre TASR pri príležitosti Walkenovho jubilea Predmerský, ktorý ho nadaboval v deviatich filmoch.



Christopher Walken, pôvodným menom Ronald Walken, sa narodil 31. marca 1943 v americkom Queense v New Yorku. Jeho pôvod siaha po matke do Škótska a po otcovi do Nemecka. Už v ranom detstve spolu s bratmi účinkoval v televíznych reláciách. Navštevoval hodiny tanca a neskôr profesionálnu školu pre detských hercov.



Kariéru ešte ako Ronnie Walken začal v roku 1959 v divadle v hre J. B. Archibalda MacLeisha. Počas štúdia na univerzite dostal úlohu v muzikáli Best Foot Forward na Broadwayi po boku speváckej a filmovej hviezdy Lizy Minnelliovej. Najskôr sa profiloval ako tanečník, potom prešiel na dramatické divadelné úlohy a neskôr na film. Svoje umelecké meno Christopher Walken prijal v roku 1964.



Na prvú výraznú filmovú postavu si počkal až do roku 1977. Vtedy ho Woody Allen obsadil po boku Diane Keatonovej do filmu Annie Hallová. Jeho vynikajúci výkon nezostal nepovšimnutý a režisér Michael Cimino mu ponúkol rolu vo filme Lovec jeleňov (1978). Snímka o osudoch troch vietnamských veteránoch, v ktorom hral tiež Robert De Niro, sa stal udalosťou roka. Walkenov výkon bol ocenený Oscarom za najlepšieho herca vo vedľajšej úlohe.



Následne sa objavil vo filme Nebeská brána (1980), hlavnú postavu stvárnil v snímke The Dogs of War (1980) a účinkoval s hudobným a tanečným číslom v muzikáli Pennies from Heaven (1981).



Jeho stúpajúca popularita však utrpela ťažkú ranu. V roku 1981 sa stal takmer podozrivým z vraždy jeho priateľky Natalie Woodovej. Tá sa pri výlete na mori, kde bol aj jej manžel Robert Wagner, za veľmi záhadných okolností utopila.



Krátko na to Walkena obsadili do jednej z najlepších adaptácii Stephena Kinga Mŕtva zóna (1983). Zahral si aj v bondovke Vyhliadka na vraždu (1985). Získal nomináciu na cenu Emmy za stvárnenie vdovca v televíznom filme Sarah, Plain and Tall (1991). Predstavil sa aj v úlohe Maxa Shrecka vo filme Batman sa vracia (1992), stvárnil gangstra vo filme Pravdivá romanca (1993). Zahral si tiež kapitána Koonsa v epizódke kultového filmu Quentina Tarantina Pulp Fiction: Historky z podsvetia (1994) a pána Smitha v trileri V poslednej chvíli (1995). Úspešne stvárnil aj hessenského jazdca v Ospalej diere (1999).



V roku 2001 si Walken získal nových fanúšikov pozoruhodnou tanečnou kreáciou vo videoklipe k piesni britského hip-hopového DJ Fat boy Slima Weapon of Choice. Walken bol tiež nominovaný na Oscara za rolu otca falšovateľa Franka Abagnala vo filme Chyť ma, ak to dokážeš (2002), kde hlavnú úlohu stvárnil Leonardo DiCaprio.



V roku 2004 zanechal odtlačok svojej ruky a šľapaje nôh v povestnom Graumanovom čínskom divadle v Los Angeles, pripomínajúc si tak svoje hodiny tanca z detstva. Neskoršie účinkoval vo filmoch Ako uloviť družičku (2005), Ako za starých čias (2012), Jersey Boys (2014), Deväť životov pána Fúzika (2016). Objavil sa v komédiách Kto je náš ocko? (2017) a Ako dostať deda z domu (2020), kde hral hlavnú postavu De Niro, či v sci-fi televíznom seriáli Oddelenie (2022), za čo si vyslúžil nomináciu na Emmy.







