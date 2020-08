Americký herec Sean Penn, držiteľ dvoch Oscarov, má 60 rokov

Santa Monica/Bratislava 17. augusta (TASR) – V Hollywoode je Sean Penn známy svojou obrovskou charizmou, ktorá vynikla v celosvetovo úspešných filmoch ako Carlitova cesta (1993), Sladký ničomník (1999) alebo 21 gramov (2003). Jeho herecké kvality potvrdil zisk dvoch Oscarov za snímky Tajomná rieka (2003) a Milk (2008). Americký herec a režisér Sean Penn sa v pondelok 17. augusta dožíva 60 rokov.



Sean Justin Penn sa narodil 17. augusta 1960 v Santa Monice v americkom štáte Kalifornia. Prvé herecké skúsenosti získal v miestnom divadelnom súbore, kde si ho všimli, následne dostal menšie úlohy v televízii. Keďže túžil dobiť veľký svet filmu, vybral so do New Yorku. S úspechom vystupoval na Broadwayi, čoskoro prišli ponuky aj od filmových režisérov.



Na striebornom plátne debutoval v úlohe kadeta z vojenskej akadémie v dráme Taps (1981). Výraznejšie na seba upozornil v hlavnej roli problémového mladíka poslaného do drsného nápravného zariadenia vo filme Bad Boys (Zlí chlapci, 1983). Pennov herecký potenciál sa následne naplno prejavil v snímkach At Close Range (Na dosah, 1986), Casualties of War (Obete vojny, 1989), v legendárnej gangsterke Carlito's Way (Carlitova cesta, 1993) alebo v dráme I Am Sam (Volám sa Sam, 2001), ktorá mu vyniesla nomináciu na Oscara (2002).



Toto prestížne ocenenie nakoniec získal v roku 2004 za temnú detektívnu kriminálku Mystic River (Tajomná rieka, 2003) a druhýkrát si prevzal cenu americkej Akadémie filmových umení v roku 2009 za najlepší herecký výkon v hlavnej úlohe v životopisnej dráme Milk (2008).



Charizmatický umelec má na konte tiež úspešné filmy The Assassination of Richard Nixon (Zabijem Nixona!, 2004), This Must Be the Place (Tu to musí byť, 2011), Gangster Squad (Lovci gangstrov, 2013), The Gunman (Gunman: Muž na odstrel, 2015) alebo The Professor and the Madman (Profesor a šialenec, 2019).



Okrem toho režíroval a produkoval tri filmy, z ktorých každý zožal u kritiky veľký úspech. Ide o snímky The Indian Runner (1991), The Crossing Guard (1995) a The Pledge (Prísaha, 2001).



Sean Penn, ktorý je v práci veľmi náročný sám o sebe vyhlásil, že je neznesiteľný človek. Jeho prvou manželkou bola v rokoch 1985–1989 speváčka Madonna. Druhou, herecká kolegyňa Robin Wrightová (1996-2010). Pár tvoril aj so známou hollywoodskou herečkou Charlize Theronovou i českou topmodelkou Petrou Němcovou. Pred pár dňami sa po tretíkrát oženil s herečkou Leilou Georgeovou.