Americký spisovateľ John Steinbeck sa narodil pred 120 rokmi

Salinas/Bratislava 27. februára (TASR) – Jeden z najvýznamnejších amerických spisovateľov John Steinbeck bol za svoju tvorbu odmenený Nobelovou aj Pulitzerovou cenou. Preslávil sa prózami O myšiach a ľuďoch, Ovocie hnevu či na Východ od raja. Vo svojej tvorbe sa zaoberal najmä sociálnou nespravodlivosťou a životom chudobných ľudí, viaceré z diel sa dočkali divadelného i filmového spracovania.



Od narodenia Johna Steinbecka uplynie v nedeľu 27. februára 120 rokov.



John Ernst Steinbeck sa narodil 27. februára 1902 v americkom meste Salinas v štáte Kalifornia. Pochádzal zo skromných pomerov. Jeho otec vystriedal niekoľko zamestnaní (vlastnil obchod s krmivom a obilím, viedol továreň na múku, pracoval ako pokladník), matka bola bývalou učiteľkou. V rokoch 1919 – 1925 študoval anglickú literatúru na Stanfordovej univerzite, ale školu nedokončil. Pokúšal sa uplatniť ako spisovateľ na voľnej nohe v New Yorku. Pracoval aj ako stavebný robotník, novinový reportér a po návrate do Kalifornie sa zamestnal ako správca pri jazere Tahoe.



Skúsenosti s manuálnou prácou dodali v rámci opisov života robotníkov jeho príbehom autenticitu. Počas druhej svetovej vojny pôsobil ako vojnový spravodajca. Väčšinu života strávil v kalifornskom kraji Monterey a do tejto oblasti sú situované aj niektoré jeho prózy.



Po Steinbeckovom prvom románe Kalich zlata (1929) nasledovala zbierka poviedok Nebeské pastviny (1932) a román Neznámemu bohu (1933), tieto diela však nevzbudili väčšiu pozornosť. Úspech vyvolal drsným humorom poznačený román Pod kalifornským slnkom (1935) o svojskej skupine chudobných Mexičanov. V próze V neistej bitke (1936) sa zaoberal vzburou poľnohospodárskych robotníkov a ich zložitými medziľudskými vzťahmi. Príbeh z obdobia veľkej hospodárskej krízy o zvláštnom a zložitom pute medzi dvoma migrujúcimi robotníkmi prináša próza O myšiach a ľuďoch (1937). Rovnaké historické obdobie mapuje román Ovocie hnevu známy aj ako Hrozno hnevu (1939), ktorý bol ocenený Pulitzerovou cenou a americkou Národnou knižnou cenou (National Book Awards). Táto, všeobecne najuznávanejšia próza, opisuje príbeh rodiny farmárov z Oklahomy, ktorá sa ocitla v núdzi a túži po lepšom živote v Kalifornii. Dielo vystihlo vtedajšiu náladu i úzkosť národa a stalo sa bestsellerom.



Po úspechu tejto knihy odišiel Steinbeck do Mexika a spolu s biológom Edwardom F. Rickettsom podnikali morské expedície. Taktiež spolupracovali pri písaní knihy Sea of Cortez (1941), ktorá je štúdiou o faune Kalifornského zálivu. Počas druhej svetovej vojny Steinbeck napísal protivojnové dielo Po západe mesiaca (1942), sociálnej problematike sa venujú prózy Na plechárni (1945) či Perla (1947), ľudské charaktery zase odkrýva román Túlavý autobus (1947).



V roku 1952 sa čitatelia dočkali románu Na východ od raja o živote kalifornského farmára a jeho dvoch synov, ktorých vzťah je modernou parafrázou príbehu Kaina a Ábela. Vo filmovej oscarovej adaptácii tohto príbehu sa predstavil aj idol vtedajšej mládeže, americký herec James Dean. Medzi posledné Steinbeckove diela patrí román Zima našej nespokojnosti (1961) a cestopis o Spojených štátoch Travels with Charley: In Search of America (1962).



Nobelova cena za literatúru za "za realistické a nápadité diela, ktoré v sebe spájajú sympatický humor a citlivé sociálne vnímanie" putovala do spisovateľových rúk v roku 1962.



John Steinbeck, ktorý bol jeden z najznámejších amerických spisovateľov 20. storočia, zomrel 20. decembra 1968 v New Yorku na infarkt.