André Rieu sa v Bratislave predstaví už o pár dní

Bratislava 12. novembra (OTS) - Koncert jedného z najuznávanejších huslistov sveta, André Rieu, sa blíži. Kráľ valčíkov sa s orchestrom Johanna Straussa predstaví na. Prvé predstavenie po 18 mesačnej koncertnej prestávke, bude podľa slov samotného Rieu najemotívnejšie v jeho kariére!Nie len fanúšikovia odrátavajú dni, kedy sa uskutoční jedno z najväčších hudobných podujatí tohto roku. Svojho koncertu, ktorý sa uskutoční na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu už 18. novembra 2021, sa nevie dočkať ani Andé Rieu a členovia jeho Johann Strauss Orchestra. Po 18 mesačnej koncertnej pauze bude bratislavský koncert štartom koncertnej šnúry KING OF WALTZ TOUR. „Môj orchester a ja sa nemôžeme dočkať, až po 18 mesiacoch opäť skočíme na pódium. Nikdy predtým sme neboli od seba tak dlhú dobu. Bude to najemotívnejší večer v mojej kariére. Spolu s publikom sa budeme smiať, plakať, spievať, tancovať a strávime spolu večer, na ktorý nikdy nezabudneme. Mottom môjho nového turné je "Happy Together" a verím, že spolu šťastní aj budeme! Samozrejme, pre slovenské publikum bude aj špeciálne hudobné prekvapenie,” sľubuje jeden z najúspešnejších huslistov silný nie len hudobný zážitok.Blížiaci sa koncert nie je prvým vystúpením husľového mága na Slovensku. Srdcia Slovenského národa si získal už pred piatimi rokmi. Hoci virtuóz so svojimi vystúpeniami precestoval celý svet krížom-krážom, Bratislava mu už toho času utkvela v pamäti. „,” vyznáva sa André Rieu a fanúšikom pripája milý odkaz so slovami vďaky: “