Andrea Sulovská predstavila letnú latino novinku Besame

Bratislava 18. júla (TASR) - Slovenská speváčka, skladateľka a hudobná manažérka Andrea Sulovská predstavuje svoj nový letný singel Besame, temperamentnú latino skladbu, ktorá vznikla z čistej radosti z pohybu, hudby a tanca. TASR informovala PR manažérka Bibiána Lazarová.



„Vždy som túžila spraviť tanečný latino song, pretože veľmi rada tancujem salsu či bachatu. Besame je teda tak trochu splnený sen. Som nesmierne vďačná, že môžem spolupracovať s profesionálmi, ktorí patria k špičke na Slovensku a vedia presne navnímať, čo chcem hudbou povedať,“ hovorí Andrea.



Skladbu produkoval Maxx Mikloš, dlhoročný spolupracovník Andrey, ktorý stojí aj za jej predchádzajúcou emotívnou piesňou Píšem ti. „Maxo má dar precítiť predstavy interpretov a pretaviť ich do hudby. Presne tak to bolo aj pri skladbe Besame, kde úplne vystihol atmosféru, ktorú som chcela piesňou odovzdať,” dodáva speváčka.



Videoklip režíroval režisér Pierre Lexis, ktorý sa do projektu zapojil hneď, ako sa mu nečakane uvoľnil termín a všetko sa tak mohlo odohrať spontánne, ale načas. „Pierre je veľmi vyťažený, takže keď mi zavolal, že zajtra točíme, neváhala som ani minútu,“ spomína Andrea.



Nakrúcanie sa začalo pri Štrkoveckom jazere v Bratislave, kde využili ideálne letné počasie. Nakrúcanie uzavreli pri fontáne na Námestí slobody, kde práve prebiehalo podujatie Tanec pri fontáne. Klip tam vznikol tzv. one-take štýlom, teda iba s jedným pokusom.



Andrea Sulovská je nielen speváčka a autorka svojich piesní, ale aj zakladateľka úspešných hudobných projektov, napríklad Open Mic Slovakia alebo Ja som hudba v spolupráci s vydavateľstvom Cloud 9. Zároveň pôsobí ako PR manažérka mnohých známych aj začínajúcich slovenských interpretov. Na konte má viacero autorských piesní, ktoré si získali podporu slovenských rádií, medzi nimi Je nám hej, Vietor vo vlasoch, Píšem ti a aktuálne aj Besame.