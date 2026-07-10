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Andrea Zimányiová prinesie 4 živly na nádvorie Šimák Zámku Pezinok
Historické nádvorie Šimák Zámku Pezinok privíta 13. septembra 2026 výnimočný koncertný večer ANDREA ZIMÁNYIOVÁ – 4 ŽIVLY – NA ZÁMKU.
Autor OTS
Bratislava 10. júla (OTS) - Speváčka Andrea Zimányiová predstaví svoj koncertný projekt 4 hudobné živly, ktorý ponúkne štyri podoby jej umeleckej osobnosti – energickú rockerku, charizmatickú popovú interpretku, temperamentnú latino speváčku aj citlivú šansoniérku.
Publikum sa môže tešiť na večer plný známych melódií, silných emócií, hudobných kontrastov a nezameniteľného hlasu Andrey Zimányiovej. Projekt prepája rock, pop, latino rytmy aj šansón do jedného výrazného koncertného celku, ktorý stojí na jej osobitom prejave, muzikalite a dlhoročných skúsenostiach na pódiu.
Osobitý rozmer koncertu dodáva aj jej dlhoročné umelecké spojenie s Vašom Patejdlom, s ktorým ju spájali koncertné aj hudobné projekty. Andrea Zimányiová je zároveň už viac ako 20 rokov sólistkou legendárneho Orchestra Gustava Broma, čo sa prirodzene odráža v elegancii, profesionalite a bigbandovom feelingu celého večera.
Na pódiu ju bude sprevádzať Gustav Brom Band pod vedením Vlada Valoviča. Koncert doplnia aj špeciálni hudobní hostia, ktorých mená zostanú pre publikum prekvapením až do samotného večera. Ich vystúpenia prinesú nové hudobné spojenia, nečakané momenty a jedinečnú atmosféru pod holým nebom.
Spojenie výnimočných hudobníkov, výrazného hlasu, nadčasových skladieb a historického prostredia zámku z 13. storočia vytvorí koncert, ktorý bude oslavou hudby naprieč žánrami.
Publikum sa môže tešiť na večer plný známych melódií, silných emócií, hudobných kontrastov a nezameniteľného hlasu Andrey Zimányiovej. Projekt prepája rock, pop, latino rytmy aj šansón do jedného výrazného koncertného celku, ktorý stojí na jej osobitom prejave, muzikalite a dlhoročných skúsenostiach na pódiu.
Osobitý rozmer koncertu dodáva aj jej dlhoročné umelecké spojenie s Vašom Patejdlom, s ktorým ju spájali koncertné aj hudobné projekty. Andrea Zimányiová je zároveň už viac ako 20 rokov sólistkou legendárneho Orchestra Gustava Broma, čo sa prirodzene odráža v elegancii, profesionalite a bigbandovom feelingu celého večera.
Na pódiu ju bude sprevádzať Gustav Brom Band pod vedením Vlada Valoviča. Koncert doplnia aj špeciálni hudobní hostia, ktorých mená zostanú pre publikum prekvapením až do samotného večera. Ich vystúpenia prinesú nové hudobné spojenia, nečakané momenty a jedinečnú atmosféru pod holým nebom.
Spojenie výnimočných hudobníkov, výrazného hlasu, nadčasových skladieb a historického prostredia zámku z 13. storočia vytvorí koncert, ktorý bude oslavou hudby naprieč žánrami.
ANDREA ZIMÁNYIOVÁ – 4 ŽIVLY – NA ZÁMKU
Miesto: zámocké nádvorie, Šimák Zámok Pezinok
Priestor: exteriér – nádvorie pod holým nebom
Otvorenie brán: 18:30 hod.
Začiatok koncertu: 20:00 hod.
Info: +421 33 79 89 000 / hotel@zamokpezinok.sk
Web: www.zamokpezinok.sk
Miesto: zámocké nádvorie, Šimák Zámok Pezinok
Priestor: exteriér – nádvorie pod holým nebom
Otvorenie brán: 18:30 hod.
Začiatok koncertu: 20:00 hod.
Info: +421 33 79 89 000 / hotel@zamokpezinok.sk
Web: www.zamokpezinok.sk