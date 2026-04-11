Andy Garcia, hollywoodsky herec kubánskeho pôvodu má 70 rokov
Ako prvý herec kubánskeho pôvodu získal nomináciu na Oscara a dlhodobo patrí k rešpektovaným osobnostiam Hollywoodu. J
Autor TASR
Havana/Los Angeles/Bratislava 11. apríla (TASR) – Andy Garcia sa preslávil rolami charizmatických mafiánov aj rodinných patriarchov. Americký herec, režisér a producent slávi v nedeľu 12. apríla 70 rokov.
Ako prvý herec kubánskeho pôvodu získal nomináciu na Oscara a dlhodobo patrí k rešpektovaným osobnostiam Hollywoodu. Jeho životný príbeh ovplyvnili dramatické udalosti, silná väzba na životné korene, aj láska k hudbe.
Andrés Arturo García Menéndez sa narodil 12. apríla 1956 v Havane do rodiny učiteľky angličtiny a právnika. Narodil sa s nevyvinutým siamským dvojčaťom na ramene, ktoré po pôrode chirurgicky oddelili.
Veľký vplyv na malého Andyho mala politická situácia v jeho rodnej krajine. Mal päť rokov, keď po nástupe režimu Fidela Castra jeho rodina utiekla do Spojených štátov. Usadila sa v Miami na Floride, kde jeho rodičia postupne vybudovali úspešnú kozmetickú spoločnosť.
Andy Garcia bol vychovávaný v katolíckej viere a v mladosti vôbec nesníval o herectve. Jeho vášňou bol šport, konkrétne basketbal, ktorému sa venoval na strednej škole Miami Beach Senior High School. Jeho sen o profesionálnej kariére však prekazila infekčná mononukleóza. Počas rekonvalescencie objavil herectvo a začal navštevovať hodiny pod vedením učiteľa Jaya W. Jensena. Následne študoval drámu na Floridskej medzinárodnej univerzite (FIU).
Prvé herecké príležitosti sa Garciovi naskytli koncom 70. a začiatkom 80. rokov po jeho presťahovaní do Los Angeles. Po menších televíznych rolách, napríklad v seriáloch Hill Street Blues (1981) či To je vražda, napísala (1984), prišiel prvý výraznejší prielom v kriminálnej dráme 8 miliónov spôsobov ako zomrieť (1986).
Jeho stvárnenie drogového bossa zaujalo režiséra Briana De Palmu natoľko, že ho obsadil do svojho slávneho filmu Nepodplatiteľní (1987). Garcia v ňom po boku Kevina Costnera, Seana Conneryho a Roberta De Nira stvárnil agenta Georgea Stonea, čím sa definitívne zapísal do povedomia divákov i kritikov.
Skutočnú celosvetovú slávu mu vyniesla snímka Krstný otec III (1990). Režisér Francis Ford Coppola mu zveril rolu Vincenta Manciniho, nemanželského syna Sonnyho Corleoneho. Za svoj autentický výkon získal nominácie na Oscara aj Zlatý glóbus za najlepšieho herca vo vedľajšej úlohe.
Deväťdesiate roky a začiatok milénia priniesli rôznorodosť vo filmových charakteroch, v ktorých sa divákom hodnoverne predstavil. Príkladom bolo účinkovanie v krimidráme Vnútorné záležitosti (1990) s Richardom Gereom, v romantickej dráme Keď muž miluje ženu (1994) po boku Meg Ryanovej, či v akčnom trileri Zúfalé opatrenia (1998). Obrovský komerčný úspech zaznamenal ako arogantný majiteľ kasína Terry Benedict v hviezdne nabitej krimi-komédii Dannyho jedenástka (2001) a jej dvoch pokračovaniach (2004, 2007).
Hoci ho svet vnímal najmä cez drsné postavy s prísnym morálnym kódexom, v roku 2004 ukázal úplne inú tvár v životopisnej dráme Modigliani. Ako hlavný hrdina, slávny taliansky maliar Amedeo Modigliani, vniesol na plátno spaľujúcu umeleckú vášeň a tragédiu muža, ktorý v Paríži súperil s legendárnym Pablom Picassom.
V roku 2005 debutoval aj ako režisér a producent vo filme Stratené mesto. Projekt, na ktorom spolupracoval s Dustinom Hoffmanom a Billom Murrayom, je považovaný za poctu kubánskej kultúre.
Nosnými piliermi hercovho života sú hudba a rodina. Garcia je vášnivý hudobník, venuje sa džezu a hre na bongo. V roku 2005 získal Grammy aj Latin Grammy za produkciu albumu hudobníka Cachaóa. V súkromí je na hollywoodske pomery raritou – so svojou manželkou Marivi Lorido Garciovou, s ktorou sa zoznámil ešte počas štúdií, tvoria stabilný pár už vyše štyridsať rokov a vychovali spolu štyri deti.
V posledných rokoch sa objavil v projektoch ako Mamma Mia! Here We Go Again (2018), dráme Pašerák (2018) pod režijnou taktovkou Clinta Eastwooda či v romantickej komédii Dámsky klub 2: Ďalšia kapitola (2023).
Garcia sa nevyhol novodobému trendu a to účinkovaniu v seriáloch, čím prepojil starú hollywoodsku školu s dravým moderným streamingom. V roku 2016 sa objavil vo viacerých epizódach seriálu Hráči (The Ballers).
Zahral si tu finančného magnáta a rivala hlavnej postavy Dwaynea Johnsona. Vytvoril fascinujúci kontrast, keď jeho vrodená kubánska elegancia narazila na svet moderného amerického futbalu, peňazí a svalov. Účinkoval aj v sérii Rebel (2021) či Landman (2025, 2026) po boku Billy Boba Thorntona, Demi Moorovej či Jona Hamma.
Andy Garcia ani ako sedemdesiatnik neplánuje odchod do dôchodku. Fanúšikovia ho uvidia v pripravovanej biografickej dráme Maserati: The Brothers (2026), v ktorej si zahrá po boku Anthonyho Hopkinsa a Al Pacina. Objaví sa aj v satirickej snímke The Prince (2026) s Nicolasom Cageom a J.K. Simmonsom.
