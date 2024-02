Aneta Langerová oslavuje 20 rokov na hudobnej scéne novou kompiláciou

Bratislava 28. februára (TASR) - Známa česká speváčka a skladateľka Aneta Langerová oslavuje dvadsať rokov, ktoré zasvätila ceste za svojím hudobným snom. Anetiným prianím je, aby sa toto jej hudobné výročie oslávilo hudbou. V piatok 15. marca vydáva špeciálny dvojalbum Zázračná písně krajina 20 LET, ktorý obsahuje najväčšie hity i najzaujímavejšie piesne vrátane nového singla, ktorý doplní videoklipom. Pripravuje aj celoročné koncertné turné vrátane vystúpenia na viacerých festivaloch. TASR o tom informovala PR manažérka Adriana Nievelt.



Dvojalbum najobľúbenejších i najzaujímavejších piesní vybrala Aneta osobne ako mapu svojej hudobnej tvorby od roku 2004, keď vyšiel jej prvý štúdiový album Spousta Andělů. Ďalej sú tu piesne z albumov Dotyk (2007), Jsem (2009), Na Radosti (2014) i z ostatného albumu Dvě slunce (2020). V tejto kompilácii sa tak objavuje celkom 39 piesní, pričom nechýbajú hity ako Voda živá, Malá mořská víla, Hříšná těla, Křídla motýlí, Svatá Kordula, Tráva, Bílý Den, skladby s neopakovateľnou atmosférou zo živých koncertov i dve nadačné piesne - Píseň pro Světlušku (2006) a Píseň pro Olgu (2023). Súčasťou novinky bude i bonus - nová gospelová skladba s názvom Zázračná písně krajina.



Dvojalbumom vzdáva Aneta hold blízkym spolutvorcom, ktorí jej vstúpili do života ľudsky i hudobne. Patrí k nim napríklad Ivan Král, Jan P. Muchow, Jakub Zitko, Martin Ledvina, Michal Hrůza, Oskar Petr či Dorota Barová. Smerom k všetkým ďalším ľuďom, ktorých za spomínaných 20 rokov na svojej hudobnej ceste stretla, speváčka uviedla: "Mnohí z vás boli pri tom, tvorili ste, spievali, hrali, organizovali, tancovali, fandili, fotili, točili, radili, a za to vám patrí veľké ďakujem."



Pripravovaná jarná časť turné Zázračná písně krajina 20 LET/2024, ktoré zahŕňa dve desiatky koncertov po celej Českej republike, začne Aneta 18. marca v Brne.