Aneta Langerová pripravuje koncert v Bratislave

Bratislava 14. novembra (TASR) – Aneta Langerová sa po štyroch rokoch vracia do Bratislavy. V rámci šnúry Dvě slunce aneb Jak krásné je být milován odohrá 26. novembra koncert s kapelou a sláčikovým triom v bratislavskom Divadle Pavla Országha Hviezdoslava. Koncert bude o to vzácnejší, že sa uskutoční presne v deň Anetiných 36. narodenín. TASR o tom informovala PR manažérka Adriana Nievelt.



Album Dvě slunce vyšiel na jeseň 2020 a odvtedy rozžiaril už mnoho krásnych miest v Čechách. Vo svojej púti pokračuje a teraz prichádza k divákom aj v Bratislave. Započúvať sa do príbehov z nového albumu budú môcť všetci fanúšikovia na koncertnom turné, na ktorom bude Anetu sprevádzať jej kapela spoločne so sláčikovým triom. Tešiť sa tak môžu na skúsených muzikantov ako klavirista a producent novej platne Jakub Zitko, bubeník Martin Kopřiva, basgitarista Miloš Klápště, gitarista Ludvík Kulich, violončelistka a speváčka Dorota Barová, huslistka Veronika Vališová a violista Vladan Malinjak.



"Verím, že vám naše piesne budú v krásnom jesennom a predvianočnom čase dobrými spoločníkmi. Každá z nich má svoj vlastný príbeh a atmosféru. Tá vás napríklad zavedie bližšie k tíšine vlastnej duše. Tak ako na tejto ceste sprevádza mňa. Neprestáva ma prekvapovať energia, ktorá vzniká na živých koncertoch. Interakcia medzi nami a publikom dáva každému hudobnému večeru jedinečné kúzlo. Teším sa, že sa spolu s vami znova stretnem v nekonečnom priestore dvoch sĺnk, kde je snívanie dovolené. Nech hudba znie a slnko svieti všetkým bez rozdielu," odkazuje fanúšikom Aneta.







