Anglická kapela Simply Red mieri do Bratislavy

Bratislava 18. novembra (TASR) - Úspešné anglické zoskupenie Simply Red je na cestách, na turné Blue Eyed Soul - All The Hits Live koncertuje v európskych metropolách. Vystúpenie v Bratislave je naplánované na 3. decembra v NTC Aréne. Kapela ponúkne piesne z najnovšieho albumu aj známe hity. TASR o tom informovala PR manažérka Janka Marczellová.



Anglická formácia Simply Red na čele s červenovlasým spevákom Mickom Hucknallom po dvojročnom čakaní a niekoľkých presunoch termínov koncertu dorazí na Slovensko. Turné Blue Eyed Soul dostalo názov podľa najnovšieho albumu, ktorý vydali v novembri 2019. Koncert Simply Red, ktorá na hudobnej scéne pôsobí už 37 rokov, otvorí špeciálny hosť, je ňou mladá kapela Luke Andrews Band, pochádzajúca zo susedného Rakúska.







Simply Red si s fanúšikmi počas koncertu zaspievajú okrem avizovaných noviniek z albumu Blue Eyed Soul aj hity, ktoré mapujú hviezdnu kariéru kapely. Podľa set listov z predchádzajúcich koncertov, ktoré kapela v rámci turné odohrala, sa návštevníci bratislavského podujatia môžu tešiť zároveň na piesne You've Got It, So Not Over You, Thrill Me, A New Flame, Your Mirror, Come To My Aid či Ain't That a Lot of Love. Rozhodne, aj za pomoci publika, bude NTC Aréna znieť hitmi Stars, Sunrise, Something Got Me Started, aj pesničkou Fairground.







Skvelá kapela, na čele s posledným zakladajúcim členom Mickom Hucknallom, zvykne príležitostne zopár piesní zo zabehnutého set listu mierne obmeniť. Čo sa však nikdy nezmenilo, bol záver podujatí, respektíve poďakovanie kapely verným fanúšikom prostredníctvom prídavkov v podobe piesní Better with you, Money's Too Tight (To Mention) či If You Don't Know Me by Now.