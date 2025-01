Anglickú singlovú hitparádu viedol pred 60 rokmi Georgie Fame

Bratislava 17. januára (TASR) - Anglickú singlovú hitparádu viedol pred 60 rokmi 17. januára 1965 Georgie Fame s piesňou Yeh Yeh. Spevák a hráč na klávesových nástrojoch Fame začínal s dráhou profesionálneho hudobníka už v 16 rokoch ako klavirista skupiny Blackjacks, po nej to bola skupina Blue Flames. Bol jedným z prvých, ktorí v 60. rokoch začali hrať na organe Hammond. Od roku 1963 pridal aj spievanie. V októbri 1964 vydal prvú LP platňu Fame at Last, prvýkrát bol na čele anglického rebríčka práve s touto skladbou. V decembri 1967 viedol hitparádu so skladbou The Ballad of Bonnie & Clyde. Úspešné pre neho boli hlavne 60. roky, v hitparáde mal 13 skladieb.



Skupina Status Quo so skladbou Down Down viedla hitparádu 17. januára 1975. Londýnska formácia bola na scéne od novembra 1967. Vo februári 1968 mali v hitparáde prvú skladbu Pictures of Matchstick Men. V septembri 1973 vydali album Hello, ktorý sa dostal na prvú pozíciu v hitparáde. V rebríčku albiónu bodovalo celkovo 46 skladieb tejto formácie, ale iba jedna z nich, Down Down, sa v januári 1975 dostala na prvé miesto. Úspešnú dráhu tejto skupiny dokumentuje 33 vydaných albumov.



Desať rokov neskôr bolo na prvom mieste príležitostné zoskupenie Band Aid so skladbou Do They Know It's Christmas autorskej dvojice Bob Geldof a Midge Ure. Podnetom na jej nahratie a vydanie bola snaha získať finančnú podporu pre obete hladomoru na území Etiópie v rokoch 1983 - 1985. Na nahrávke účinkujú štyri desiatky spevákov a hudobníkov, medzi nimi George Michael, Sting, Bono, Paul Young, Boy George, Francis Rossi či Phil Collins. Singel vyšiel 28. novembra a jeho celosvetový predaj dosiahol 11 miliónov výliskov.



Švédska skupina Rednex bola na čele 17. januára 1995 s piesňou Cotton Eye Joe. Prvá bola tri týždne. Hitmi tejto švédskej formácie boli aj skladby Wish You Were Here a The Spirit of the Hawk.