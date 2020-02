AnimeShow v Bratislave bude hostiť anglického herca J. Glovera

Bratislava 18. februára (TASR) - Anglického herca Juliana Glovera, ktorý si počas svojej kariéry zahral vo viacerých veľkých filmových a seriálových značkách, bude hostiť AnimeShow v Bratislave. "Pre všetkých návštevníkov bude zorganizovaná beseda v hlavnej sále a po nej sa uskutoční autogramiáda, takže budú mať príležitosť stretnúť sa s pánom Gloverom aj osobne," informoval TASR Róbert Žittňan, organizátor festivalu pop-kultúry, ktorého dejiskom bude od 27. do 29. marca DK Ružinov.



Julian Glover stvárnil množstvo významných postáv. Ikonická rola dnes 84-ročného herca je postava hlavného záporáka Waltera Donovana vo filme Indiana Jones a posledná krížová výprava a tiež generála Veersa v Star Wars: Impérium vracia úder. V Jamesovi Bondovi (Len pre tvoje oči) hral tiež ústrednú zápornú postavu Aristotle Kristatosa a vo filme Harry Potter a Tajomná komnata prepožičal svoj hlas pavúkovi Aragogovi. "Okrem filmov však natočil aj rad veľkých seriálov. Napríklad v Game of Thrones odohral v šiestich sezónach a 31 epizódach postavu Grand Maestra Pycella. V seriáli Doctor Who si zahral Scarotha a v Merlinovi Lochruho," pripomína Žittňan.



Tohtoročná AnimeShow prinesie počas troch dní okrem známeho herca aj atraktívny program. "Dominovať mu bude veľmi obľúbená kostýmová súťaž Cosplay, ktorej víťaz pocestuje na európske finále Cosplay Champions, či slovenská kvalifikácia medzinárodnej tanečnej súťaže KPOP World Festival," dodal.