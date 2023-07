Animované filmy z festivalu Fest Anča sa smú uchádzať o oscarovú sošku

Bratislava 5. júla (TASR) - Medzinárodný festival animácie Fest Anča sa stal prvým filmovým festivalom na Slovensku s prestížnym štatútom Academy Awards Qualifying Festival. Dva krátke filmy s ocenením Anča Award môžu súťažiť v kategórii krátkych filmov na 96. ročníku Academy Awards. Podľa PR manažéra festivalu Petra Barnáša ide o filmy v kategóriách najlepší krátky animovaný film a najlepší slovenský krátky animovaný film.



Doplnil, že snímky tak získajú skratku k oscarovým nomináciám, ktoré inak podliehajú zložitým pravidlám. "Festival Fest Anča sa stal súčasťou exkluzívnej rodiny, do ktorej patria najprestížnejšie festivaly sveta, ako sú Benátky, Cannes či Berlinale. Ale aj festivaly animácie Annecy vo Francúzsku či Animafest v Záhrebe," priblížil.



Na nadchádzajúcom 96. ročníku Academy Awards sa podľa neho už môžu kvalifikovať ocenené filmy zo 16. ročníka festivalu Fest Anča, ktorý uzavreli 2. júla v Žiline. "Porota ocenila švajčiarsky film Armat režisérky Elodie Dermange a porota slovenskej súťaže ocenila snímku Pochyby režisérky Adely Križovenskej. Skvelou správou je, že nielen hlavná medzinárodná cena festivalu je kvalifikačná, ale každý rok bude slovenský krátky animovaný film kvalifikovaný do boja o oscarovú sošku," podotkol.



"Nebýva zvykom, že aj národné festivalové ceny sú kvalifikačné na oscarové nominácie. To len dokazuje, že akadémia oceňuje našu oficiálnu selekciu a verí nielen našim animátorom, ale aj našim porotcom. Je to mimoriadne dobrá správa nielen pre Fest Anču, ale pre všetkých slovenských animátorov a animátorky," uviedla riaditeľka festivalu Ivana Sujová.



Medzinárodný festival animácie Fest Anča je jediný slovenský multimediálny festival zameraný na animovaný film primárne pre dospelého diváka. Cieľom festivalu, ktorý sa koná v Žiline, je prezentovať súčasné progresívne animované filmy spolu s tým najlepším z histórie žánru. Festival sa snaží zvyšovať povedomie o animovanom filme ako o plnohodnotnej umeleckej forme a vzdelávať publikum o rôznych podobách animácie, dodal Barnáš.