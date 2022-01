Animovaní Chochmesovci sa vracajú na obrazovky v štvrtej sérii

Bratislava 11. januára (TASR) - Bontón a etiketu pre generáciu "Z" priblížia divákom Chochmesovci. Najnovšie časti vzdelávacieho projektu, ktorý "humorom a jednoduchou náučnou formou poukáže na čaro pravidiel slušného správania pre dnešnú dobu", odvysiela RTVS od 16. januára. TASR o tom informoval PR manažér Stanislav Čačko.



"Nechceme mentorovať a autoritatívne vychovávať, naopak, chceme ukázať etiketu ako zábavnú spoločenskú hru, ktorá môže byť cool aj trendy. V centre deja stojí obľúbená rodinka Chochmesovcov, pričom sa sústredíme na nové témy," približujú nové časti animovaného projektu producenti Ivica Barabášová a Martin Barabáš z K2 production, ktorá Chochmesovcov pre verejnoprávnu televíziu vyrába. Seriál je určený všetkým vekovým kategóriám televízneho diváka, no dôraz tvorcovia kladú najmä na jeho zrozumiteľnosť a atraktívnosť pre deti a mládež. "Pravidlá slušného správania by mal ovládať naozaj každý. Som rád, že RTVS dlhodobo prináša divákom na obrazovky formát, ktorý túto tému vtipne, odľahčene a zrozumiteľne prezentuje všetkým vekovým kategóriám," uviedol generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník.



Nové časti prinesú napríklad príbeh o tom, ako sa chochmesovský panelák stane "noemovou archou", pritom sa diváci dozvedia niečo o správaní na divokej vode a splavoch (časť Na vode). Nová séria prinesie aj tému z oblasti mentálneho zdravia (časť O duševnom zdraví). Tvorcov inšpirovalo aj aktuálne dianie, dotkli sa i citlivej témy používania a zneužívania autorských práv a citácií (časť Autorské právo). Ďalším námetom, ktorý priniesla pandemická situácia, je diel Linky pomoci, v ktorom tvorcovia divákom ukážu, ako správne volať na záchranné linky pri úraze, chorobe, či inom ohrození života (časť Linky pomoci). Ďalšej aktuálnej téme - komunikácia a vzdelávanie cez videohovory (zoom, skype, webinár), sa venuje časť nazvaná Onlajn. Najnovšia séria prinesie tiež diel o finančnej gramotnosti a šetrení (časť Osobné financie), či príbeh o tom, ako si zachovať súkromie na internete a sociálnych sieťach (časť O súkromí).



Režisérom seriálu je Róbert Šveda. Ilustrátorsky sa na projekte podieľajú Michaela Čopíková a Veronika Obertová (Ové Pictures) a ďalší ilustrátori. Samotnú animáciu realizuje animačné štúdio Cube to Cube. Stabilným pilierom Chochmesovcov je i herec Richard Stanke, ktorý zvukovo stvárňuje všetkých protagonistov animovanej rodinky.



Nové časti animovaného cyklu si diváci môžu pozrieť v premiére vždy v nedeľu o 8.30 h na Dvojke a každú nasledujúcu sobotu aj v repríze popoludní po 17.30 h na Jednotke.