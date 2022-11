Anita Soul predstavuje novinku Lepšie mi je

Bratislava 13. novembra (TASR) – Speváčka Anita Soul sa vracia na hudobnú scénu, so skladbou Lepšie mi je predznamenáva aj prípravu nového albumu, ktorého vydanie je plánované začiatkom budúceho roka. TASR informoval PR manažérka Jana Trellová.



"Skladba je o láske, vzťahoch, chcela by som týmto songom povzbudiť ženy, aby si vážili samy seba a svoju hodnotu. Každá sme iná, no každá jedna z nás je výnimočná. A ak nám nejaký chlap nedáva to, čo potrebujeme, to, z čoho sme šťastné, tak proste si treba uvedomiť svoju hodnotu a pustiť ho k vode. A nejde len o mužov, treba si v živote stanoviť hranice a obklopiť sa ľuďmi, ktorí nás robia šťastnými," hovorí o námete skladby speváčka.



Videoklip ku skladbe natočili Illuminate Production pod réžiou klipmakera Martina Miku. To, že je Anita doma v žánroch džez, soul a predovšetkým R&B, čo sa týka hudby niet pochýb. No podľa samotného klipu ani herectvo jej nie je cudzie. Klip dotvárajú obrazy z rôznych lokalít, ktoré mu dodávajú ten správny mód, ktorý Anita chcela preniesť cez svoju hudbu.



"Veľmi sa teším na toto obdobie a hlavne to, že opäť tvorím, takže ešte dokonca roka vydám skladby, ktoré budú na mojom albume a to v slovenskom jazyku. Album plánujeme vydať už začiatkom roka," dodala Anita.