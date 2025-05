Anita Soul predstavuje novú pieseň Moonlight Maze

Bratislava 17. mája (TASR) - Speváčka Anita Soul predstavuje nový singel Moonlight Maze. Spolu s producentom a multiinštrumentalistom Eugenom Vizvárym, ktorý je zároveň jej partnerom, vytvorili skladbu plnú emócií, vnútorných otázok a labyrintov pocitov. TASR informovala PR manažérka Nora Krchňáková.



Speváčka a skladateľka Anita Soul sa tentoraz predstavuje v novej zvukovej polohe, ktorá jej perfektne sadla a prirodzene vyjadruje jej aktuálnu tvorivú fázu.



„Táto pieseň vznikla veľmi rýchlo a priamočiaro. Eugen mi jedného dňa poslal cez WhatsApp štyri rôzne beatové nápady, ktoré práve nahrával v našom domácom štúdiu. Medzi nimi bolo aj intro a slohová časť tejto skladby, úplne prvý nástrel. Keď som to začula, povedala som si, že toto je extrémne delo. A tak sme sa do toho pustili,“ hovorí Anita.



Text a melódie napísala samotná speváčka, ktorá sa postarala aj o aranžmány vokálov a ich nahratie. „Moonlight Maze je o našich strachoch, ktoré nás niekedy držia späť. Ale aj o nádeji, že si vždy nájdeme cestu k sebe a k životu, ktorý naozaj chceme žiť. Pokiaľ ide o hudbu, mala som na Eugena dosť veľa požiadaviek. Vymyslela som si, že skladba bude postavená na basových a gitarových linkách. Tak si jednoducho šiel kúpiť gitaru a nahral všetko sám - živé basy, gitary, klávesy aj bicie. Skrátka kompletne obsiahol celý track ako muzikant, aranžér aj producent. Bol to ten typ piesne, ktorú akoby zachytíš zhora a ona už je vlastne hotová,“ hovorí Anita.



Na mixe spolupracovala Anita s Maiky Beatzom, ktorý piesni dodal niekoľko vrstiev a bohatý zvuk. Videoklip, ktorý skladbu vizuálne vystihol, režírovala Mária Pinčíková, známa svojou prácou na úspešných projektoch, medzi nimi napríklad film Na značky!, Výkřiky bez ozvěny či De Luxe.



Moonlight Maze klip: https://www.youtube.com/watch?v=9TT3E8egsjk