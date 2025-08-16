< sekcia Kultúra
Anna Re o piesni Hra: Je to divoký letný bašavel, ktorý roztancuje
Singel Hra je dynamikou iný ako ostatné piesne na albume, odhaľuje ďalší hudobný rozmer Anny Re, ale aj jej balkánske korene a temperament.
Bratislava 16. augusta (TASR) - Letná, živá a dynamická. Aj týmito atribútmi hodnotia fanúšikovia novú pieseň Hra od Anny Re. Ako uvádza speváčka a multiumelkyňa na sociálnej sieti, nový tanečný singel a videoklip vznikli aj vďaka fanúšikovskej podpore v crowdfundingovej kampani na podporu vydania pripravovaného albumu Návrat k sebe.
Singel Hra je dynamikou iný ako ostatné piesne na albume, odhaľuje ďalší hudobný rozmer Anny Re, ale aj jej balkánske korene a temperament. „Je taký divoký letný bašavel, ktorý roztancuje. Kto rád tancuje, tak pri piesni Hra môže naplno vyjadriť svoju energiu a divokosť,“ hovorí speváčka a skladateľka k hudobnej novinke, v ktorej zachováva svoj charakteristický umelecký rukopis - cez text otvára tému a odovzdáva zmysluplné posolstvo.
Pieseň podľa autorky dopĺňa a aj pomaly završuje dokončenie jej albumu Návrat k sebe, ktorý má predstaviť do konca tohto roku. „Na albume nájdete aktuálne a aj hlbšie intímne témy, ktoré všetci vo svojom vnútri prežívame, ale nie vždy o nich vieme hovoriť,“ avizuje Anna Re, ktorá verí, že práve cez silu hudby v prepojení s textom vieme nájsť potrebné uvoľnenie, pochopenie a aj uzdravenie.
Anna Re vysvetľuje, že pieseň Hra je o vývoji nášho života. Speváčka si kladie otázku, či je nám všetko dané, alebo vieme o svojom osude rozhodnúť. „Každý z nás to už niekedy zažil, keď chcel niečo vo svojom živote mať, dosiahnuť, niekde byť alebo niekým sa stať. Plánujeme, ako a kedy by sa mali naše predstavy naplniť. Avšak, čo ak sú nám veci dané inak, ako chceme?,“ pýta sa speváčka, ktorá vníma život ako hru. Je to podľa nej hľadanie cesty vpred cez dôveru a plynutie so životom, ale zároveň aj cez akciu a rozhodnutia. „Keďže nevieme ovplyvniť to, ako sa život vyvinie, vieme si však vybrať, ako naň zareagujeme a tam hráme každý svoju hru,“ dodáva Anna Re.
